У п’ятницю, 28 лютого, України накриють дощі, мокрий сніг та сильний вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

“Найближчої ночі циклон розташується над Лівобережною Україною і тому дощі та мокрий сніг очікуються у центральних областях (окрім Вінниччини), у південній частині та на Сході. Опади супроводжуватимуться сильним вітром. Вдень циклон залишить нашу територію, опади потягнуться за ним на північний схід, лише незначна волога ще втримається у східних областях та торкнеться Сумщини”, – йдеться в повідомленні.

При цьому, як наголошується, сильний вітер вдень втримається.

На решті території України переважатиме суха погода, навіть із сонечком. Проте вже вдень у п`ятницю на Заході очікується мокрий сніг.

Температура повітря в Україні протягом дня 28-го лютого коливатиметься в межах +3 +8 градусів, у західних областях буде холодніше, максимально 0 +4 градуси.

У Києві завтра очікується суха і сонячна погода. Вітер західного напрямку, помірний. Температура повітря найближчої ночі 0-2 градуси морозу, завтра вдень у столиці близько +5 градусів.