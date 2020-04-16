У п’ятницю, 17 квітня, в Україні очікується тепла погода: у більшості областей прогнозується +14 +20 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

“17-го квітня континентальна частина Європи належатиме теплій повітряній масі. Карта.

Температура повітря протягом дня досягне +15+25 градусів. Україну також захопить порівняно тепле повітря, у більшості областей передбачається +14+20 градусів. Проте маргінальний північний циклон Tanja зіпсує солідарну теплу європейську картину і своїми атмосферними фронтами знизить температуру повітря у північних областях України до +9+13 градусів”, – йдеться в повідомленні.

Вітер 17 квітня очікується з північного заходу та заходу, помірний, на сході подекуди із сильними поривами.

Невеликі дощі завтра можуть пройти на Заході та ввечері на півночі України. На решті території – без опадів.

У Києві п`ятниця очікується свіжою, протягом дня +11 +13 градусів, без істотних опадів, лише в другій половині дня або надвечір збільшиться хмарність та можливий невеликий дощ.

Синоптик додала, що у суботу та на Великдень суттєві опади в Україні малоймовірні, проте на Півночі 19-го квітня є ймовірність невеликого дощу. Температура повітря коливатиметься в межах +10+15 градусів.