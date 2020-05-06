Завтра, 7 травня, в Україні очікуються значні дощі, а в Карпатах мокрий сніг.

Про це повідомили в Укргідрометцентру.

Зокрема, дощі очікуються по всій території країни, але значні дощі пройдуть в північних і західних областях та на Вінниччині, а на півдні і сході країни прогнозуються невеликі дощі.

Вітер південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с, у західній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі очікується 4-9 С°, у західних та Вінницькій областях 1-6 С° тепла, вдень в Україні 10-15 С°. У східних та більшості південних областей вночі 7-12 С°, вдень 16-21 С°.

На високогір’ї Карпат вночі значний, вдень помірний мокрий сніг, вночі очікуються заморозки 0-3 С°, температура вдень 1-6 С° тепла.