Про це під час засідання Уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами очільника Кабінету Міністрів, зараз нема жодної успішної країни, де діяв би такий мораторій. Його скасування дозволить українцям стати справжніми господарями своєї землі, адже вони зможуть не тільки нею володіти, але й вільно розпоряджатися.

“Це те, що закріплено у Конституції, але фактично було неможливим через дію мораторію. Немає жодної успішної країни, де діяв би мораторій на запровадження цивілізованого ринку землі. Від завтра його не буде і в Україні”, – заявив він.

Нагадаємо, що 31 березня минулого року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про ринок сільськогосподарських земель.

У квітні його підписав президент України Володимир Зеленський. Законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі. При цьому, документом заборонено продаж державних та комунальних земель. А питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.

У травні Конституційний суд України отримав подання від 48 народних депутатів щодо конституційності закону про ринок землі. 3 червня Велика палата КСУ розпочала розгляд справи за поданням.

28 квітня народні депутати ухвалили закон “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”. Це один з проєктів з пакету земельної реформи, що стосується земельної децентралізації, та покликаний повернути у комунальну власність землі місцевих громад за межами населених пунктів.

3 червня Верховна Рада розблокувала підписання закону про земельні аукціони.