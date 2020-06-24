Про це повідомляє пресслужба ВАКС у Facebook.

“Завтра, 25 червня, о 13:40 слідчий суддя ВАКС розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу ексміністру інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі згоди учасників процесу засідання будуть транслювати на YouTube-каналі суду.

“Ми із розумінням ставимося до бажання представників ЗМІ висвітлити розгляд даного клопотання, проте в Україні досі тривають карантині обмеження, пов’язані із збільшенням кількості захворювань на COVID-19. Аби не наражати себе та працівників суду на небезпеку, закликаємо журналістів утриматися від відвідин приміщення ВАКС”, – додали у пресслужбі.