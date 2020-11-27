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Як відомо, четверта субота листопада — це день, коли Україна та світ вшановують українців, убитих голодом в 1932-33 роках. 87-мі роковини Голодомору припадають на 28 листопада.

Традиційно цього дня відбувається акція “Запали свічку”: люди в Україні та по всьому світу запалюють свічки у вікнах своїх будинків або біля меморіалів пам’яті жертв Голодомору.

Історія акції

Ініціатором проведення такої акції вважається Джеймс Мейс (1952-2004). Мейс був доктором історичних наук, викладачем Мічиганського університету та докторантом Інституту україністики при Гарвардському університеті, де він разом з Робертом Конквестом працював над проєктом з вивчення Голодомору.

У 1986-1990 роках Мейс був виконавчим директором Комісії США з питань Голодомору. З 1993 працював в Україні, зокрема, в Інституті етнополітики при НАН та у Києво-Могилянській академії.

З 1997 до 2004 року Мейс був колумністом української щоденної газети “День”, у статті для якої за лютий 2003 року він вперше закликав до проведення акції “Запали свічку”.

Мейс зазначав, що комуністи вимагали від нього назвати всіх винуватців трагедії та їхні жертви, і це, на його думку, було так само важливо, як і тодішні намагання влади звести пам’ятник жертвам.

“Я ж хочу запропонувати лише акт національної пам’яті, доступний кожному: в національний день пам’яті жертв 1933-го (четверту суботу листопада) визначити час, коли кожен член цієї нації, де майже кожна родина втратила когось із близьких, запалить у своєму вікні свічку в пам’ять про померлих”, — писав він.

На думку Мейса, такий крок став би гідною відповіддю на слова українця Олександра Биковця, який став священником в Америці.

Він казав: “Всі були готові на жертви, знали, що не сьогодні-завтра їх знищать, але їх турбувало таке: чи світ буде знати про це, чи світ щось скаже?.. І друга проблема — ще інтимнішого характеру: чи буде кому молитися за всіх тих, що загинуть?”.

Як відомо, у християнстві заведено запалювати свічки за упокій померлих і акція, запропонована Мейсом, відтворює ту саму дію.