Завтра, 10 січня, земляни спостерігатимуть перше в цьому році місячне затемнення.

Про це повідомляє американська організація AccuWeather.

Зокрема, в п’ятницю ввечері відбудеться напівтіньове місячне затемнення, перше в своєму роді з 2017 року і перше з чотирьох в 2020 році.

Напівтіньове затемнення відбувається, коли місяць проходить через зовнішню тінь Землі, відому як півтінь, і пропускає більш темну внутрішню тінь. В результаті, тільки частина місяця стає темною, на відміну від повного місячного затемнення, коли темніє весь місяць.

Дане затемнення триватиме трохи більше чотирьох годин. Місяць вперше проникне через тінь Землі о 17:07 UTC (12:07 EST) і пройде сюди навколо о 21:12 UTC (16:12 EST).