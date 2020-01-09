Про це повідомляє американська організація AccuWeather.
Зокрема, в п’ятницю ввечері відбудеться напівтіньове місячне затемнення, перше в своєму роді з 2017 року і перше з чотирьох в 2020 році.
Напівтіньове затемнення відбувається, коли місяць проходить через зовнішню тінь Землі, відому як півтінь, і пропускає більш темну внутрішню тінь. В результаті, тільки частина місяця стає темною, на відміну від повного місячного затемнення, коли темніє весь місяць.
Дане затемнення триватиме трохи більше чотирьох годин. Місяць вперше проникне через тінь Землі о 17:07 UTC (12:07 EST) і пройде сюди навколо о 21:12 UTC (16:12 EST).
- В ніч з 16 на 17 липня українці змогли спостерігати місячне затемнення.