Завтра, 16 липня, з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України відбудеться урочисте засідання Верховної Ради, на якому, як очікується, виступить президент Володимир Зеленський.

Про це повідомили у пресслужбі Парламенту.

Засідання розпочнеться о 16:00. До участі в ньому запросили народних депутатів, які брали участь в ухваленні Декларації про державний суверенітет України.

Також під час засідання відбудеться церемонія вручення державних нагород та відзнак Верховної Ради народним депутатам України І скликання.

Крім того, планується, що на екранах у залі пленарних засідань продемонструють відеозаписи подій, пов’язаних з прийняттям Декларації про державний суверенітет України, а також у кулуарах третього поверху головної будівлі парламенту проведуть тематичну фотовиставку. Урочисте засідання транслюватиметься наживо парламентським телеканалом РАДА.