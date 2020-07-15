Про це повідомили у пресслужбі Парламенту.
Засідання розпочнеться о 16:00. До участі в ньому запросили народних депутатів, які брали участь в ухваленні Декларації про державний суверенітет України.
Також під час засідання відбудеться церемонія вручення державних нагород та відзнак Верховної Ради народним депутатам України І скликання.
Крім того, планується, що на екранах у залі пленарних засідань продемонструють відеозаписи подій, пов’язаних з прийняттям Декларації про державний суверенітет України, а також у кулуарах третього поверху головної будівлі парламенту проведуть тематичну фотовиставку. Урочисте засідання транслюватиметься наживо парламентським телеканалом РАДА.
- Сьогодні з ранку на площі перед будівлею Верховної Ради почесна варта проводить репетицію маршу, присвяченого 30-річчю прийняття Декларації про державний суверенітет України.