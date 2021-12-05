Adidas у колаборації з YEEZY анонсують YZY 350 V2 CMPCT Slate Blue. Ці кросівки будуть доступні у США з 6 грудня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Adidas в Instagram.

Рекомендована роздрібна ціна кросівок становить 220 євро (приблизно 6791 гривня).

YZY 350 V2 CMPCT Slate Blue мають 3D трикотажний верх, який забезпечує щільну посадку, схожу за відчуттями на шкарпетки. Розтяжні шнурки без зав’язок дозволяють легко одягати та знімати кросівки, тканина не розтягується. У підошві використовується інноваційна технологія Adidas BOOST™, яка забезпечує максимальну амортизацію при ходьбі чи бігові.

Верхня частина кросівок принаймні на 50% складається з перероблених матеріалів, що дозволяє боротися із забрудненням навколишнього середовища красиво та ефективно.