Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Володимир Зеленський проведе переговори з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані та прем’єром, міністром внутрішніх справ Халідом бін Халіфою Аль Тані.

Очільники держав планують обговорити низку питань двосторонньої співпраці у політичній, торговельно-економічній, інвестиційній, аграрній, енергетичній та військово-технічній сферах, а також взаємодії в межах міжнародних організацій.

За результатами переговорів планується підписання двосторонніх документів.

Перша леді України в межах розвитку напрямку публічної та культурної дипломатії проведе зустрічі з головою катарського фонду освіти, науки та суспільного розвитку Qatar Foundation Мозою бінт Насер, головою катарської державної інституції Qatar Museums Меяссою бінт Хамад Аль Тані, а також з дружиною Еміра Катару Джавагір бінт Хамад бін Сухейм Аль Тані.