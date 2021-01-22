У популярній соцмережі TikTok з’явилося відео, на якому дівчата в формі курсанток МВС України танцюють з російським поліціянтом.

Про це повідомляють #Букви.

Дівчата разом з російським користувачем вирішили зняти тематичне відео під назвою “Плюси зустрічання з поліціянтом”.

“Плюси зустрічання з поліціянтом: завжди добрий, завжди відмаже, завжди катаєшся на патрульній машині та завжди під захистом”, – йдеться у відео.

При цьому дівчата активно демонструють шеврони МВС, а хлопець – шеврон поліції РФ.



Зазначимо, що дівчина, яка опублікувала відео, видалила свій акаунт у TikTok.

Спершу в Мережі з’явилася інформація про те, що курсантки навчаються в Харківському університеті внутрішніх справ, але у виші спростували цю інформацію.

“Інформація, що поширюється мережею інтернет, нібито курсантки або студентки Харківського національного університету внутрішніх справ співають з курсантом Російської Федерації, не відповідає дійсності”, – йдеться у повідомленні.

Пізніше у соцмережах повідомили, що одна з дівчат на відео може бути курсанткою з Дніпра. Однак існує ще одна версія – дівчата могли використати чужу курсантську форму для відео.

Тим часом користувачі соцмереж активно коментують скандальне відео.

“Це свідчить про повний провал у патріотично-виховній роботі в закладах підготовки українських поліціянтів”,

“Відрахувати, і хай собі далі записують свої тупі тік-токи”,

“Завжди відмаже. Ось і вся філософія цих курсанток і майбутніх поліціянтів”,

“Щось зашквар на зашкварі останнім часом… Дожилися”,

– пишуть коментатори у соцмережах.