Про це повідомляють #Букви.
Дівчата разом з російським користувачем вирішили зняти тематичне відео під назвою “Плюси зустрічання з поліціянтом”.
“Плюси зустрічання з поліціянтом: завжди добрий, завжди відмаже, завжди катаєшся на патрульній машині та завжди під захистом”, – йдеться у відео.
При цьому дівчата активно демонструють шеврони МВС, а хлопець – шеврон поліції РФ.
Зазначимо, що дівчина, яка опублікувала відео, видалила свій акаунт у TikTok.
Спершу в Мережі з’явилася інформація про те, що курсантки навчаються в Харківському університеті внутрішніх справ, але у виші спростували цю інформацію.
“Інформація, що поширюється мережею інтернет, нібито курсантки або студентки Харківського національного університету внутрішніх справ співають з курсантом Російської Федерації, не відповідає дійсності”, – йдеться у повідомленні.
Пізніше у соцмережах повідомили, що одна з дівчат на відео може бути курсанткою з Дніпра. Однак існує ще одна версія – дівчата могли використати чужу курсантську форму для відео.
Тим часом користувачі соцмереж активно коментують скандальне відео.
- “Це свідчить про повний провал у патріотично-виховній роботі в закладах підготовки українських поліціянтів”,
- “Відрахувати, і хай собі далі записують свої тупі тік-токи”,
- “Завжди відмаже. Ось і вся філософія цих курсанток і майбутніх поліціянтів”,
- “Щось зашквар на зашкварі останнім часом… Дожилися”,
– пишуть коментатори у соцмережах.
- Раніше п’ятеро студенток Харківського національного університету внутрішніх справ записали відео, на якому в казармі танцювали під пісню російського гурту “Воровайки”. Тепер у виші розпочали перевірку.