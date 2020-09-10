Про це повідомили в пресслужбі підприємства.

“Проєкт реалізується на потужностях в Запоріжжі і стає сильною ознакою відродження автомобільної промисловості в Україні”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перед початком проєкту ЗАЗ пройшов масштабну модернізацію, щоб повністю відповідати міжнародним стандартам якості Groupe Renault. Система “Alliance Production Way” розгорнута на заводі і буде суворо керуватися для забезпечення українського ринку автомобілями міжнародного рівня якості.

“Український ринок має для нас високий потенціал, завдяки своєму місцю розташування і зростаючому інтересу до нових автомобілів. Група Renault має сильні позиції в Україні і зберігає своє лідерство на ринку. Цей проєкт означає, що ми і наші партнери впевнені в тому, що бренди “Зроблено в Україні” будуть на тому ж рівні якості, що і продукція інших заводів Групи Renault”, – наголосив керуючий директор Groupe Renault Export Регіон Євразія Макс Міссана.