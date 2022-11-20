Криптовалютна біржа FTX, яка подала заяву на захист у справі про банкрутство США, заявила, що заборгувала своїм 50 найбільшим кредиторам майже 3,1 мільярда доларів.

Про це повідомляє Reuters.

FTX та її філії подали заяву про банкрутство в штаті Делавер 11 листопада в одному з найгучніших крипто-зривів, внаслідок чого близько 1 мільйона клієнтів та інших інвесторів зіштовхнулися з загальними збитками в мільярди доларів.

У заяві суду йдеться про те, що біржа заборгувала близько 1,45 млрд дол своїм 10 найбільшим кредиторам.

Аналітична компанія Nansen зазначила, що приблизно 662 млн доларів у токенах таємно витекли з міжнародних бірж FTX та США, а криптомагната Сема Бенкмана-Фріда допитала поліція Багам.

Криптобіржа заявила в суботу, що розпочала стратегічний огляд своїх глобальних активів і готується до продажу або реорганізації деяких підприємств.

Раніше стало відомо, що прокуратура США в Нью-Йорку розслідує крах FTX після того, як минулого тижня криптобіржа подала заяву про захист банкрутству після стрімкого зняття коштів клієнтами.

Нагадаємо, що найбільша криптовалютна біржа Binance, яка 8 листопада повідомила про намір придбати FTX, врятувавши конкурента, після ретельної перевірки фінансового стану біржі передумала та заявила, що не зможе нічим допомогти

Як наслідок FTX збанкрутувала, поставивши крапку у конфлікті між двома найбагатшими та найвпливовішими гігантами криптосвіту.

Втім, багатьох турбує питання, чому FTX просто не може повернути клієнтам їхні гроші?

Річ у тім, що в класичних бірж проблеми з поверненням клієнтських коштів виникають рідко. Зазвичай вони виступають посередниками в ланцюжку володіння активами, беручи за це невеликий відсоток.

Однак, навіть якщо всі клієнти одночасно захочуть вивести кошти, це не повинно призвести до банкрутства, адже всі зобов’язання перед клієнтами забезпечені конкретними активами цих клієнтів на рахунках біржі.

У підсумку, враховуючи масштаб подій, які відбуваються в криптосвіті, слід очікувати, що наслідки краху FTX продовжать впливати на весь ринок.

Зараз засновник FTX Сем Бенкмен-Фрід прагне зібрати пакет порятунку на суму у 9,4 мільярда доларів. Він заявив, що вивчає всі варіанти, аби врятувати біржу.

10 листопада стало відомо, що венчурна компанія Sequoia є першою, але, ймовірно, не останньою, яка визнала криптобіржу FTX – інвестицією з нульовим капіталом. 11 листопада FTX оголосила про банкрутство.

Припускається, що попереду на індустрію чекає низка нових гучних банкрутств, а разом з ними — оновлення мінімумів котирувань криптовалют.