Про це Зеленський написав в Telegram.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За його словами, під час зустрічі було обговорено важливість збереження світової єдності навколо підтримки України. Крім того, президент розповів про портал державних послуг “Дія” та спеціальний податковий режим для представників IT-сфери “Дія.Сіті”.

Як зазначає очільник держави, Україна і надалі розвиватиме цифрову галузь, яка довела свою стійкість та ефективність під час війни. А після війни IT-галузь допоможе швидше розвивати підприємництво, сприятиме викоріненню корупції та спрощенню взаємодію між громадянами і державними інституціями.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, що 14 березня у Києві президент Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністеркою Ісландії Катрін Якобсдоттір. З перших днів повномасштабної російської агресії Рейк’явік активно підтримує Україну.