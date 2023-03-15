Про це Зеленський написав в Telegram.
За його словами, під час зустрічі було обговорено важливість збереження світової єдності навколо підтримки України. Крім того, президент розповів про портал державних послуг “Дія” та спеціальний податковий режим для представників IT-сфери “Дія.Сіті”.
Як зазначає очільник держави, Україна і надалі розвиватиме цифрову галузь, яка довела свою стійкість та ефективність під час війни. А після війни IT-галузь допоможе швидше розвивати підприємництво, сприятиме викоріненню корупції та спрощенню взаємодію між громадянами і державними інституціями.
Нагадаємо, що 14 березня у Києві президент Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністеркою Ісландії Катрін Якобсдоттір. З перших днів повномасштабної російської агресії Рейк’явік активно підтримує Україну.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів зустріч з колегами з США, Польщі та Великої Британії, на якій вони обговорили спорядження військової допомоги Україні.
- Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас під час зустрічі з першим заступником міністра оборони України генерал-лейтенантом Олександром Павлюком заявив, що Литва готує новий пакет підтримки.
- 28 лютого міністр оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас, Головнокомандувач Збройних Сил Литовської Республіки генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис та Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки у Великій Британії Ейтвідас Баярунас відвідали навчальний полігон Збройних Сил Великої Британії, де литовські інструктори разом із британськими, канадськими та українськими проводять базову загальновійськову підготовку військовослужбовців Збройних Сил України.