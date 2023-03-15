Сьогодні, 15 березня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американською підприємицею та меценаткою Лорен Пауелл Джобс.

Про це Зеленський написав в Telegram.

За його словами, під час зустрічі було обговорено важливість збереження світової єдності навколо підтримки України. Крім того, президент розповів про портал державних послуг “Дія” та спеціальний податковий режим для представників IT-сфери “Дія.Сіті”.

Як зазначає очільник держави, Україна і надалі розвиватиме цифрову галузь, яка довела свою стійкість та ефективність під час війни. А після війни IT-галузь допоможе швидше розвивати підприємництво, сприятиме викоріненню корупції та спрощенню взаємодію між громадянами і державними інституціями.

Нагадаємо, що 14 березня у Києві президент Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністеркою Ісландії Катрін Якобсдоттір. З перших днів повномасштабної російської агресії Рейк’явік активно підтримує Україну.