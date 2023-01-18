Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

У компанії розповіли про причини дефіциту потужності в енергосистемі й зазначили, що внаслідок російських атак дронами та ракетних атак пошкоджено електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Внаслідок останньої атаки суттєво пошкоджено декілька енергоблоків теплових електростанцій.

Станом на 18 січня до всіх обленерго доведено ліміти споживання на всю добу. В “Укренерго” нагадали, що кожне обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Зараз через їх перевищення вже застосовано аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській, Житомирській та Черкаській областях України.

Також у районі бойових дій на Харківщині та Донеччині є пошкодження у мережах обленерго.

“Укренерго”, виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Але, попри оперативні ремонти, після кожного наступного ракетного чи удару БПЛА росіянами по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше”, – пояснили в компанії.

А також підкреслили, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей зараз недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Також у компанії додали, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.