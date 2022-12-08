Зберігається значний дефіцит електроенергії – в Україні продовжили застосування аварійних відключень

Про це повідомила пресслужба НЕК “Укренерго”.
Для обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Проте, вже зранку в кількох областях перевищено ліміти споживання і тому було застосовано режим аварійних відключень.
У пресслужбі зауважили, що ситуацію ускладнюють погодні умови: в багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють обледеніння проводів та їх пошкодження.
Наразі найскладніша ситуація зберігається у східному регіоні – ввечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів. Там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж. Після отримання допуску від військових будуть розпочаті ремонтні роботи.
Водночас у компанії запевнили, що цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи в Київській та Одеській областях. В Одесі триває процес заживлення побутових споживачів за резервними схемами.
Раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що “Укренерго” спільно з генерацією та операторами систем розподілу працюють над відновленням пошкоджених об’єктів цілодобово. Але для відновлення енергосистеми необхідний час.
Варто не забувати, що відновити 100% енергосистему, якою вона була до початку російського енерготерору зараз неможливо, потрібен час. Саме тому у більшості міст і районів зберігаються графіки відключень, – пояснив він у вечірньому зверненні.
Довідка. 5 грудня відбулась восьма масована ракетна атака країни-терориста на наші енергетичні об’єкти. За даними Повітряних Сил ЗСУ, збито понад 60 ракет із більш ніж 70, випущених окупантами. Наразі ситуація складна, але контрольована. Енергосистема України зберегла свою цілісність і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи.
- 5 грудня, під час масованої ракетної атаки з боку РФ, найбільше постраждали Одеська та Київська області.
- Українській енергосистемі може допомогти вітрова генерація. Під час дефіциту вона може покращувати енергозабезпечення України.
- Гендиректор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, що остання ракетна атака росіян на інфраструктуру України відкинула енергосистему на тиждень. Тривають аварійні відключення.