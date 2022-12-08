Зберігається значний дефіцит електроенергії – в Україні продовжили застосування аварійних відключень

Станом на 8 грудня через пошкодження під час російських ракетних ударів по електростанціях та високовольтній мережі, в системі зберігається значний дефіцит електроенергії.

Про це повідомила пресслужба НЕК “Укренерго”.

Для обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Проте, вже зранку в кількох областях перевищено ліміти споживання і тому було застосовано режим аварійних відключень.

У пресслужбі зауважили, що ситуацію ускладнюють погодні умови: в багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють обледеніння проводів та їх пошкодження.

Наразі найскладніша ситуація зберігається у східному регіоні – ввечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів. Там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж. Після отримання допуску від військових будуть розпочаті ремонтні роботи.

Водночас у компанії запевнили, що цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи в Київській та Одеській областях. В Одесі триває процес заживлення побутових споживачів за резервними схемами.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що “Укренерго” спільно з генерацією та операторами систем розподілу працюють над відновленням пошкоджених об’єктів цілодобово. Але для відновлення енергосистеми необхідний час.

Варто не забувати, що відновити 100% енергосистему, якою вона була до початку російського енерготерору зараз неможливо, потрібен час. Саме тому у більшості міст і районів зберігаються графіки відключень, – пояснив він у вечірньому зверненні.

Довідка. 5 грудня відбулась восьма масована ракетна атака країни-терориста на наші енергетичні об’єкти. За даними Повітряних Сил ЗСУ, збито понад 60 ракет із більш ніж 70, випущених окупантами. Наразі ситуація складна, але контрольована. Енергосистема України зберегла свою цілісність і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи.