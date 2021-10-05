Про це повідомляє американське інформаційне агентство Bloomberg.
Як сповіщалося, 4 жовтня після 18:00 за київським часом користувачі з різних куточків планети почали масово скаржитися на проблеми із доступом до Facebook та Instagram. Так само були проблеми в роботі Facebook Messenger та WhatsApp. Сторінки не завантажувалися, повідомлення не відправлялися, застосунки не працювали.
Унаслідок майже семигодинного збою в роботі акції Facebook впали на 4.9%, що і вплинуло на статки засновника. Марк Цукерберг втратив $6 млрд чистого капіталу – майже по мільярду за годину, поки соцмережі не працювали.
Зниження курсу акцій в понеділок призвело до зниження вартості активів Цукерберга до 121,6 млрд доларів (кілька тижнів тому їх вартість складала 140 мільярдів доларів).
У рейтингу мільярдерів Forbes Марк Цукерберг опустився з п’ятої на шосту сходинку.
Після відновлення роботи соцмереж, їх власник перепросив перед усіма за незручності.
Від імені компанії також перепросили за незручності:
To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us.
— Facebook (@Facebook) October 4, 2021
“Величезній спільноті людей та бізнесу по всьому світу, які залежать від нас: нам шкода. Ми наполегливо працювали над відновленням доступу до наших програм і служб і раді повідомити, що вони зараз повертаються до мережі. Дякуємо, що ви з нами”, – заявила компанія.
Сантош Джанардан, віцепрезидент з питань інфраструктури Facebook стверджує, що витоку даних користувачів не відбулося:
“Ми хочемо чітко пояснити, що зараз вважаємо, що першопричиною цього відключення стала помилкова зміна конфігурації. У нас також немає доказів того, що в результаті цього збою відбувся витік даних користувачів”, – заявив працівник Facebook.
- Нагадаємо, після того, як нове дослідження показало, що Facebook не змогла запобігти показ шкідливої реклами підліткам, виконавчого директора компанії Марка Цукерберга хочуть заслухати в Сенаті США.
- Крім цього, 5 жовтня колишня співробітниця Facebook Френсіс Хауген виступить з показаннями в підкомітеті Сенату з торгівлі, де розповість про вплив Facebook і Instagram на молодих користувачів та інші аспекти роботи платформ.