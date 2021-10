Про це повідомляє американське інформаційне агентство Bloomberg.

Як сповіщалося, 4 жовтня після 18:00 за київським часом користувачі з різних куточків планети почали масово скаржитися на проблеми із доступом до Facebook та Instagram. Так само були проблеми в роботі Facebook Messenger та WhatsApp. Сторінки не завантажувалися, повідомлення не відправлялися, застосунки не працювали.

Унаслідок майже семигодинного збою в роботі акції Facebook впали на 4.9%, що і вплинуло на статки засновника. Марк Цукерберг втратив $6 млрд чистого капіталу – майже по мільярду за годину, поки соцмережі не працювали.

Зниження курсу акцій в понеділок призвело до зниження вартості активів Цукерберга до 121,6 млрд доларів (кілька тижнів тому їх вартість складала 140 мільярдів доларів).

У рейтингу мільярдерів Forbes Марк Цукерберг опустився з п’ятої на шосту сходинку.

Після відновлення роботи соцмереж, їх власник перепросив перед усіма за незручності.

Від імені компанії також перепросили за незручності:

To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021