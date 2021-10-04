Збій в роботі Facebook та Instagram: коментарі компаній, ймовірні причини та наслідки

Соціальні мережі Facebook та Instagram, а також месенджери WhatsApp та Facebook Messenger стали недоступними ввечері понеділка. Збій триває вже кілька годин.

#Букви зібрали повідомлення компаній про збій, заяви про можливі причини збою та його наслідки.

Масштабний збій

4 жовтня після 18:00 за київським часом користувачі з різних куточків планети почали масово скаржитися на проблеми із доступом до Facebook та Instagram. Так само є проблеми в роботі Facebook Messenger та WhatsApp. Сторінки сайтів не завантажуються, повідомлення не відправляються, застосунки не працюють.

ЗМІ називають цей збій найсерйознішим за останні 13 років.

Всі сторони вже сповістили про те, що працюю над врегулюванням ситуації.

“Зараз Instagram та друзям трохи важко, і у вас можуть виникнути проблеми з їх використанням. Тримайтеся з нами, ми працюємо над цим!”, — зазначили в Instagram.

У Facebook сповістили, що ознайомлені з проблемою.

“Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше повернути все в норму, і перепрошуємо за будь-які незручності”, — йдеться в заяві.

У WhatsApp пообіцяли, що працюють над розв’язанням ситуації і “якнайшвидше надішлють оновлення”.

“Дякуємо за Ваше терпіння!”, — зазначили в компанії.

Причини збою

Жодна з компаній не сповістила про ймовірні причини збою та те, скільки триватиме врегулювання ситуації.

Агентство Reuters зауважило, що повідомлення про помилку на вебсторінці Facebook Inc. вказувало на проблему з системою доменних імен (DNS).

DNS дозволяє вебадресам направляти користувачів до місця призначення. Експерти з безпеки, які відстежують ситуацію, заявили в коментарі агентству, що відключення могло бути викликано помилкою конфігурації, яка могла бути результатом внутрішньої помилки. Злом ззовні експерти називають менш імовірним.

Наслідки

Акції компанії почали стрімко падати в день збою.

На падіння акцій вплинуло й те, що у вівторок, 5 жовтня, колишня співробітниця Facebook Френсіс Хауген виступить з показаннями в підкомітеті Сенату з торгівлі, де буде розповідати про вплив Facebook і Instagram на молодих користувачів та інші аспекти роботи платформ. В неділю вона також дала інтерв’ю на телебаченні.

Хауген є інформаторкою, що передала газеті Wall Street Journal та відповідним органам інформацію, що свідчила про те, що Facebook веде “білі списки” користувачів, яким можна порушувати правила платформи, знає про негативний вплив платформи Instagram на психічне здоров’я підлітків, але не вживає заходів тощо.

Власний капітал гендиректора компанії Марка Цукерберга на цьому тлі впав на 7 мільярдів доларів. Це сталося за лічені години. За інформацією американського видання Це сталося за лічені години. За інформацією американського видання Bloomberg , статки Цукерберга впали до 120,9 млрд доларів, тепер він є п’ятим в списку найбагатших людей у світі (був на третьому місці).

Журнал Forbes оцінив падіння в 6,4 млрд, а сьогоднішні статки Цукерберга — у 116,8 млрд. Це робить його шостим у списку найбагатших. Почали з’являтися повідомлення про те, що навіть внутрішні платформи компанії не працюють. Через це працівники Facebook не можуть потрапити до офісів, розповів журналіст видання The New York Times Раян Мак. Він порівняв це зі засніженим днем.

Not only are Facebook's services and apps down for the public, its internal tools and communications platforms, including Workplace, are out as well. No one can do any work. Several people I've talked to said this is the equivalent of a "snow day" at the company. — Ryan Mac 🙃 (@RMac18) October 4, 2021

Репортерка The New York Times Шира Френкель також повідомила, що у співробітників компанії не працюють і електронні перепустки, тож вони не можуть потрапити до офісів.

“Щойно телефоном працівник FB описав неможливість для співробітників увійти в будівлю цього ранку, щоб почати оцінку масштабів збою, тому що їхні бейджики не відчиняють замки на дверях”, – написала журналістка.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors. — Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021

Тим часом Twitter іронізує над проблемами конкурента. На сторінці Twitter в соцмережі з’явився допис зі словами “Привіт буквально всім”.

Під дописом можна знайти чимало коментарів від популярних брендів, для яких під час збою Twitter став основним каналом зв’язку. Між ними відбуваються жартівливі діалоги. Як-от:

McDonald’s: Привіт, що я можу дати тобі? Twitter: 59,6 млн нагетсів для моїх друзів McDonald’s: Тут чи з собою? Twitter: Можеш просто надіслати їм приватні повідомлення?

Чи як-от:

Twitter: Привіт буквально всім

Instagram: Привіт і щасливого понеділка

Burger King: ти в порядку, друже?

Крім цього, почали з’являтися повідомлення про те, що нібито внаслідок збою стався витік даних мільйонів користувачів Instagram та Facebook.

Зокрема, на порталі Privacy Affairs з’явилася стаття про продаж на хакерському форумі відповідного масиву даних. Утім автор статті сам заперечує зв’язок зі збоєм, а також ставить під сумнів достовірність повідомлень на форумі.

Реакція влади

Речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу зазначила, що адміністрація президента Джо Байден уважно стежить за ситуацією.

Також вона зазначила, що останні події довкола Facebook є лишень “останнім викриттям”, що вказує на те, що “саморегулювання не працює”.