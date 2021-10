Збій в роботі Facebook та Instagram: коментарі компаній, ймовірні причини та наслідки

#Букви зібрали повідомлення компаній про збій, заяви про можливі причини збою та його наслідки.

4 жовтня після 18:00 за київським часом користувачі з різних куточків планети почали масово скаржитися на проблеми із доступом до Facebook та Instagram. Так само є проблеми в роботі Facebook Messenger та WhatsApp. Сторінки сайтів не завантажуються, повідомлення не відправляються, застосунки не працюють.

ЗМІ називають цей збій найсерйознішим за останні 13 років.

Всі сторони вже сповістили про те, що працюю над врегулюванням ситуації.

У Facebook сповістили, що ознайомлені з проблемою.

У WhatsApp пообіцяли, що працюють над розв’язанням ситуації і “якнайшвидше надішлють оновлення”.

Жодна з компаній не сповістила про ймовірні причини збою та те, скільки триватиме врегулювання ситуації.

Агентство Reuters зауважило, що повідомлення про помилку на вебсторінці Facebook Inc. вказувало на проблему з системою доменних імен (DNS).

DNS дозволяє вебадресам направляти користувачів до місця призначення. Експерти з безпеки, які відстежують ситуацію, заявили в коментарі агентству, що відключення могло бути викликано помилкою конфігурації, яка могла бути результатом внутрішньої помилки. Злом ззовні експерти називають менш імовірним.

Акції компанії почали стрімко падати в день збою.

На падіння акцій вплинуло й те, що у вівторок, 5 жовтня, колишня співробітниця Facebook Френсіс Хауген виступить з показаннями в підкомітеті Сенату з торгівлі, де буде розповідати про вплив Facebook і Instagram на молодих користувачів та інші аспекти роботи платформ. В неділю вона також дала інтерв’ю на телебаченні.

Хауген є інформаторкою, що передала газеті Wall Street Journal та відповідним органам інформацію, що свідчила про те, що Facebook веде “білі списки” користувачів, яким можна порушувати правила платформи, знає про негативний вплив платформи Instagram на психічне здоров’я підлітків, але не вживає заходів тощо.

Not only are Facebook's services and apps down for the public, its internal tools and communications platforms, including Workplace, are out as well. No one can do any work. Several people I've talked to said this is the equivalent of a "snow day" at the company.

— Ryan Mac 🙃 (@RMac18) October 4, 2021