Про це сповіщає The Watchers.
Сонячна активність була на високому рівні протягом 24 годин, до 12:30 15 січня 2023 року, причому найпотужнішим за цей період був спалах о 03:42.
Сонячний виблиск також спостерігався біля південно-західного лімбу і вперше був помічений після 22:00 14 січня. Проаналізувавши цю подію, експерти прогнозують потужний спалах 19 січня, під час якого викинутий потік плазми пройде повз Землю.
14 січня о 12:46 (орієнтовна швидкість 398 км/с) та 23:42 (орієнтовно 465 км/с) було повідомлено про три додаткові, відносно середні радіохвилі, а потім ще одну о 01:37 15 січня (орієнтовно 337 км/с), що свідчить про корональні викиди маси (СМЕ), які відокремлюються від зірки. Жодних додаткових спалахів, потенційно спрямованих на Землю, не виявлено на доступних зображеннях коронографа.
Згідно з прогнозами, передбачається помірна сонячна активність протягом наступних трьох днів, з ймовірністю спалахів класу M (малий-помірний) і невеликою ймовірністю – класу X (сильний).
Прогноз передбачає, що незначне підвищення параметрів сонячного вітру, ймовірно, повільно зменшиться протягом 15 січня. Повернення до переважно атмосферних рівнів очікується 16-17 січня.
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