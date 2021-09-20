Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про збільшення оборонного бюджету України на 2022 рік.

Відповідний указ від 20 вересня оприлюднено на сайті президента.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 вересня 2021 року “Про пропозиції до проєкту Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік” по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України”, — йдеться в указі.

Своїм рішенням від 17 вересня РНБО доручила Кабінету Міністрів передбачити в держбюджеті оборонного сектору безпеки та оборони фінансовий ресурс в обсязі не менше 5,95 % ВВП (не менше 319,4 млрд гривень). У 2021 році було закладено фінансування на рівні 5,93% ВВП.

Крім цього, уряду доручено вжити у 2022 році заходів для фінансування пріоритетних напрямів. Серед таких — розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО.

Також серед пріоритетів — реалізації державної політики щодо кібербезпеки. Нагадаємо, що раніше Ради нацбезпеки і оборони ухвалила рішення про створення в Україні кібервійськ.