Джерело: Міноборони Великої Британії.

“Від початку травня 2023 року Росія відновила часті дальні ракетні удари вглиб України. Ймовірно, вони спрямовані в першу чергу на деградацію української протиповітряної оборони”, — йдеться в дописі.

У Міноборони Сполученого Королівства зазначають, що Росія почала частіше використовувати неозброєні безпілотні літальні апарати спостереження. Серед них — БпЛА російського виробництва SuperCam, які є відносно дешевими та мають достатню дальність польоту над цілями крилатих ракет.

“Росія, ймовірно, прийняла цю тактику, у спробах отримати більш своєчасну оцінку бойових збитків і покращити свій цикл цілевказування”, — мовиться у повідомленні.

Також у розвідці додали, що головною слабкістю російських військових в Україні був повільний і неефективний процес націлювання. Проте повільні розвідувальні БпЛА дуже вразливі для української ППО.