Джерело: Міноборони Великої Британії.
“Від початку травня 2023 року Росія відновила часті дальні ракетні удари вглиб України. Ймовірно, вони спрямовані в першу чергу на деградацію української протиповітряної оборони”, — йдеться в дописі.
У Міноборони Сполученого Королівства зазначають, що Росія почала частіше використовувати неозброєні безпілотні літальні апарати спостереження. Серед них — БпЛА російського виробництва SuperCam, які є відносно дешевими та мають достатню дальність польоту над цілями крилатих ракет.
“Росія, ймовірно, прийняла цю тактику, у спробах отримати більш своєчасну оцінку бойових збитків і покращити свій цикл цілевказування”, — мовиться у повідомленні.
Також у розвідці додали, що головною слабкістю російських військових в Україні був повільний і неефективний процес націлювання. Проте повільні розвідувальні БпЛА дуже вразливі для української ППО.
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