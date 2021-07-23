Більш тривалий інтервал між двома щепленнями вакциною Pfizer призводить до більш високих загальних рівнів антитіл, ніж коротший проміжок.

Про це свідчить дослідження, проведене Оксфордським університетом, пише міжнародне інформагентство Reuters.

“Після двох доз вакцини рівні нейтралізуючих антитіл були вдвічі вище після більш тривалого інтервалу дозування у порівнянні з більш коротким інтервалом дозування”, – заявили автори.

Вважається, що нейтралізуючі антитіла відіграють важливу роль в імунітеті проти коронавірусу, але не в цілому, оскільки Т-клітини також грають певну роль.

Дослідження показало, що загальні рівні Т-клітин були в 1,6 рази нижче при тривалій перерві в порівнянні з інтервалом в 3-4 тижні, але більш високу частку становили “допоміжні” Т-клітини, які підтримують довгострокову імунну пам’ять.

Результати дослідження підтверджують думку про те, що, хоча для забезпечення повного захисту від Delta-штаму необхідна друга доза, відстрочка цієї дози може забезпечити більш сильний імунітет, навіть якщо це буде відбуватися за рахунок захисту в короткостроковій перспективі.

У грудні минулого року Великобританія збільшила інтервал між дозами вакцини до 12 тижнів, хоча в компанії Pfizer попередили, що немає ніяких доказів, що підтверджують відмову від тритижневої перерви.

Наразі Великобританія рекомендує 8-тижневу перерву між дозами вакцини, щоб швидше дати більшій кількості людей високий захист.

“Я думаю, що 8-й тиждень – це золота середина”, – сказала журналістам Сюзанна Дуначі, головна авторка дослідження.