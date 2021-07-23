Про це свідчить дослідження, проведене Оксфордським університетом, пише міжнародне інформагентство Reuters.
“Після двох доз вакцини рівні нейтралізуючих антитіл були вдвічі вище після більш тривалого інтервалу дозування у порівнянні з більш коротким інтервалом дозування”, – заявили автори.
Вважається, що нейтралізуючі антитіла відіграють важливу роль в імунітеті проти коронавірусу, але не в цілому, оскільки Т-клітини також грають певну роль.
Дослідження показало, що загальні рівні Т-клітин були в 1,6 рази нижче при тривалій перерві в порівнянні з інтервалом в 3-4 тижні, але більш високу частку становили “допоміжні” Т-клітини, які підтримують довгострокову імунну пам’ять.
Результати дослідження підтверджують думку про те, що, хоча для забезпечення повного захисту від Delta-штаму необхідна друга доза, відстрочка цієї дози може забезпечити більш сильний імунітет, навіть якщо це буде відбуватися за рахунок захисту в короткостроковій перспективі.
У грудні минулого року Великобританія збільшила інтервал між дозами вакцини до 12 тижнів, хоча в компанії Pfizer попередили, що немає ніяких доказів, що підтверджують відмову від тритижневої перерви.
Наразі Великобританія рекомендує 8-тижневу перерву між дозами вакцини, щоб швидше дати більшій кількості людей високий захист.
“Я думаю, що 8-й тиждень – це золота середина”, – сказала журналістам Сюзанна Дуначі, головна авторка дослідження.
- Американські органи охорони здоров’я досліджують потребу введення третьої дози вакцини проти коронавірусу, аби краще захистити населення від штаму Delta.