Близько 83 мільйонів людей можуть загинути через проблеми, пов'язані з глобальним потеплінням, без серйозних змін в політиці викидів вуглецю.

Про це йдеться в новому дослідженні, повідомляє видання Insider.

Використовуючи 2020 рік у якості базового показника, в дослідженні підраховано, що додавання 4434 метричних тонн вуглекислого газу в навколишнє середовище призводить до однієї смерті в усьому світі.

За словами автора дослідження Даніель Бресслер, ця кількість еквівалентно тому, скільки викидів виробляє 3,5 особи в середньому за своє життя.

Бресслер виявив, що глобальне потепління призведе до додаткових 83 мільйонів смертей, пов’язаних зі спекою, протягом наступних 80 років.

При цьому, його розрахунки “не включають кількість людей, які можуть померти внаслідок підвищення рівня моря, ураганів, неврожаю або зміни характеру захворювань, викликаних атмосферних потеплінням”.

За даними Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, з доіндустріальної епохи температура Землі підвищилася приблизно на 1 градус Цельсія.

Бресслер підрахував, що до 2100 року Земля нагріється на 4,1 градуса за Цельсієм.

Його прогноз щодо глобальної температури набагато перевищує мету, поставлену Паризькою кліматичною угодою, яка спрямована на обмеження зростання глобальної температури до рівня нижче 2 градусів за Цельсієм.

Однак, за оцінками Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, очікується, що до 2040 року планета прогріється на 1,5 градуса за Цельсієм.