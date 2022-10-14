До Дня захисників і захисниць України UNITED24, monobank та волонтер Ігор Лаченков відкрили благодійний збір у 100 мільйонів гривень на системи протидії дронам під кодовою назвою "Ловець Шахедів".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Ціль цього збору – зібрати 100 мільйонів гривень на спеціальні системи протидії дронам під кодовою назвою “Ловець Шахедів”. Вони допоможуть виявляти та збивати ворожі дрони-камікадзе та захищати від їхніх ударів об’єкти критичної інфраструктури України. Михайло Федоров зазначив, що саме такі системи стоять на озброєнні країн НАТО.

“Наша ціль — зібрати 100 мільйонів гривень на систему протидії дронам. Ми не можемо розкрити їх виробника та назву, але вона точно допоможе виявляти та знищувати ворожі дрони”, – наголосив міністр цифрової трансформації України.

Серед усіх, хто задонатить кошти, розіграють спеціальний наклад браслетів з останньої партії Азовсталі. Це 1000 ексклюзивних браслетів з написом “Вірю ЗСУ”, сто з яких власноруч підписав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Браслети не можна купити, а можна лише виграти за донат від 5 грн на банку в Моно. Збір триватиме з 9:00 14 жовтня до 23:00 15 жовтня.

Нагадаємо, що нещодавно фандрейзингова платформа United24 презентувала проєкт “Азовсталь. Символ незламності”. З останньої довоєнної партії металу заводу виготовили браслети задля збору коштів для закупівлі дронів.

Для виготовлення кожного браслета використали п’ять грамів сталі, яку було вироблено на прокатному стані 3600 комбінату “Азовсталь”. Такий сплав використовували під час створення шахти для запуску космічного корабля у 1981 році та для нового саркофага Чорнобильської атомної електростанції у 2012 році.

Браслети мають дизайн паракорд з вигравіюваним гербом України. Його розробив ювелірний дім SOVA. Паракорд обрали, бо він витримує до 250 кілограмів навантаження та “ще більше акцентує увагу на ідеї сили в браслеті”.

“Увесь прибуток від продажу браслетів буде спрямовано на закупівлю дронів, щоб посилити українських захисників на фронті”, — наголосили в Офісі президента.