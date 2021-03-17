Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака Міжнародних авіаліній України (МАУ) у січні 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зокрема, міністр звинуватив Іран у приховуванні істинних причин збиття українського літака.

За його словами, українська сторона направляла Ірану понад 90 сторінок зауважень та пропозицій до проєкту фінального звіту та наполягала, щоб Тегеран долучив їх до остаточного документа.

“Але те, що ми сьогодні бачимо в опублікованому звіті, ніщо інше, як цинічна спроба приховати істинні причини збиття нашого літака. Аналіз документа доводить, що Іран провів розслідування з численними порушеннями міжнародних стандартів“, – заявив він.

Глава МЗС наголосив, що розслідування Ірану було упередженим, представлені докази — вибірковими, а висновки — оманливими.

“Документ не відкриває всіх обставин, не розкриває першопричини трагедії та ланцюжок дій, які до неї призвели. Це не звіт – це збірка маніпуляцій, мета якої не з’ясувати істину, а виправдати Іран. Іран не знайшов сил, щоб визнати свою відповідальність“, – заявив міністр.

Кулеба зазначив, що Іран має відповісти за катастрофу літака МАУ. Україна та міжнародні партнери цього домагатимуться всіма можливими способами.

Сьогодні іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття українського пасажирського літака у січні 2020 року. Зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як “ворожий об’єкт”.