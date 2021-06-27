Про це повідомлє видання Sport.ua.

Зустріч на стадіоні “Естадіо де-ла-Картуха” в Севільї завершилася з рахунком 1:0.

На початку поєдинку бельгійці заволоділи тотальною територіальною перевагою. Але португальці побудували ешелоновану лінію оборони, яку подолати було непросто. Гра наближалася до перерви і цілком логічних нулів на табло. Але одна з нечисленних вилазок бельгійців завершилася точним ударом Торгана Азара, який відкрив рахунок у матчі.

Друга половина зустрічі почалася так само, як і закінчувалася перша. Португальці багато володіли м’ячем, намагаючись знайти вільні зони біля штрафного майданчика суперників. Тепер “обраним” потрібно було відіграватися, і вони починали більш агресивно атакувати. Незабаром після перерви хорошу можливість не використав Жота, який з центру штрафного з розвороту не влучив у ціль. Головного болю тренерському штабу збірної Бельгії додало пошкодження де Брюйне. Кевін вийшов на другий тайм, але відразу попросив заміну: продовжувати зустріч він не міг. А в кінці поєдинку також через пошкодження змушений був покинути поле ще й Еден Азар.

⏰ RESULT ⏰ 🇧🇪 Belgium through to the quarter-finals 🎉

🇵🇹 Holders Portugal eliminated in round of 16 🤔 How far will the Red Devils go? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021

Час минав, а змінити рахунок на табло португальцям не вдавалося. Ближче до кінця матчу номінальні гості пішли в наступ великими силами і ледь не досягли успіху. Після удару головою Діаша свою команду виручив Куртуа, а Геррейро з лінії штрафного потрапив у штангу. Могли підловити суперників на контратаці і бельгійці: особливо старався в цьому напрямку Лукаку.

“Червоні дияволи” зуміли зберегти переможний рахунок, позбавивши збірну Португалії звання чемпіона Європи. В 1/4 фіналу підопічні Роберто Мартінеса зустрінуться з командою Італії.

Чемпіонат Європи. 1/8 фіналу.

Бельгія – Португалія – ​​1:0

Голи: Т.Азар (42)

Жовта картка: Вермален (72), Алдервейрелд (81) – Палїнья (45), Далот (51), Пепе (77)

Бельгія: Куртуа, Вермален, Вертонген, Алдервейрелд, Т.Азар (Дендонкер, 90+5), Вітсель, Тілеманс, Меньє, Е.Азар (Феррейра-Карраско, 87), Лукаку, де Брюйне (Мертенс, 48).

Португалія: Патрісіу, Геррейро, Пепе, Р.Діаш, Далот, Саншеш (С.Олівейра, 78), Палїнья (Данилу, 78), Моутінью (Феліш, 55), Жота (А.Сілва, 70), Роналду, Б. Сілва (Б.Фернандеш, 55).

Арбітр: Фелікс Брих (Німеччина)