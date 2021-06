Про це повідомлє видання Sport.ua.

Зустріч на стадіоні “Естадіо де-ла-Картуха” в Севільї завершилася з рахунком 1:0.

На початку поєдинку бельгійці заволоділи тотальною територіальною перевагою. Але португальці побудували ешелоновану лінію оборони, яку подолати було непросто. Гра наближалася до перерви і цілком логічних нулів на табло. Але одна з нечисленних вилазок бельгійців завершилася точним ударом Торгана Азара, який відкрив рахунок у матчі.

Друга половина зустрічі почалася так само, як і закінчувалася перша. Португальці багато володіли м’ячем, намагаючись знайти вільні зони біля штрафного майданчика суперників. Тепер “обраним” потрібно було відіграватися, і вони починали більш агресивно атакувати. Незабаром після перерви хорошу можливість не використав Жота, який з центру штрафного з розвороту не влучив у ціль. Головного болю тренерському штабу збірної Бельгії додало пошкодження де Брюйне. Кевін вийшов на другий тайм, але відразу попросив заміну: продовжувати зустріч він не міг. А в кінці поєдинку також через пошкодження змушений був покинути поле ще й Еден Азар.

⏰ RESULT ⏰

🇧🇪 Belgium through to the quarter-finals 🎉

🇵🇹 Holders Portugal eliminated in round of 16

🤔 How far will the Red Devils go? #EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021