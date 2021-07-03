Про це повідомляється на сайті УЄФА.
Матч відбувся в Баку (Азербайджан) на стадіоні “Олімпійський”.
“Данія обіграла Чехію і вийшла у свій перший півфінал “Євро” з 1992 року”, – йдеться в повідомленні УЄФА.
Матч завершився з результатом 2:1.
Перший гол у матчі забив півзахисник збірної Данії Томас Ділейні, котрий вразив ворота чехів уже на 5-й хвилині. Каспер Дольберг подвоїв перевагу данців на 42-й хвилині.
Збірна Чехії змогла відіграти один м’яч після удару Патріка Шика на 49-й хвилині, проте не їм не вдалося зрівняти рахунок.
Суперник данців у півфіналі визначиться сьогодні в Римі, де зіграють збірні України та Англії.
Півфінал відбудеться 7 липня в Лондоні.
Старт турніру для збірної Данії був затьмарений інцидентом з Крістіаном Еріксеном, котрий знепритомнів на полі під час матчу з командою Фінляндії. Медики зробили Еріксену серцево-легеневу реанімацію просто на полі. Згодом футболістові імплантували дефібрилятор, який контролюватиме роботу його серця.
У тому матчі збірна Данії зазнала поразки від фінів (0:1), а згодом і від Бельгії (1:2). Проте згодом данці розгромила збірну Росії (4:1), і цього було достатньо, щоб пройти далі в турнірі.
Склади команд:
Чехія: Вацлик; Цоуфал, Челустка (Брабец 65), Калас, Боржил; Голеш (Янкто 46), Соучек; Масопуст (Крменчик 46), Барак, Шевчик (Даріда 80); Шик (Видра 79).
Данія: Шмейхель; Крістенсен (Андерсен 81), Кьєр, Вестергор; Стрюгер-Ларсен (Васс 71), Хейбьорг, Ділейні (Йенсен 81), Меле; Брейтвейт, Дольберг (Поульсен 59), Дамсгор (Нергор 60).
- У суботу, 3 липня, збірна України зустрінеться з Англією у чвертьфіналі “Євро-2020”.