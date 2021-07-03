Футбольна збірна Данії обіграла команду Чехії й вийшла в півфінал чемпіонату Європи з футболу ("Євро-2020") – вперше з 1992 року.

Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Матч відбувся в Баку (Азербайджан) на стадіоні “Олімпійський”.

“Данія обіграла Чехію і вийшла у свій перший півфінал “Євро” з 1992 року”, – йдеться в повідомленні УЄФА.

Матч завершився з результатом 2:1.

Перший гол у матчі забив півзахисник збірної Данії Томас Ділейні, котрий вразив ворота чехів уже на 5-й хвилині. Каспер Дольберг подвоїв перевагу данців на 42-й хвилині.

Збірна Чехії змогла відіграти один м’яч після удару Патріка Шика на 49-й хвилині, проте не їм не вдалося зрівняти рахунок.

Суперник данців у півфіналі визначиться сьогодні в Римі, де зіграють збірні України та Англії.

Півфінал відбудеться 7 липня в Лондоні.

Старт турніру для збірної Данії був затьмарений інцидентом з Крістіаном Еріксеном, котрий знепритомнів на полі під час матчу з командою Фінляндії. Медики зробили Еріксену серцево-легеневу реанімацію просто на полі. Згодом футболістові імплантували дефібрилятор, який контролюватиме роботу його серця.

У тому матчі збірна Данії зазнала поразки від фінів (0:1), а згодом і від Бельгії (1:2). Проте згодом данці розгромила збірну Росії (4:1), і цього було достатньо, щоб пройти далі в турнірі.

Склади команд:

Чехія: Вацлик; Цоуфал, Челустка (Брабец 65), Калас, Боржил; Голеш (Янкто 46), Соучек; Масопуст (Крменчик 46), Барак, Шевчик (Даріда 80); Шик (Видра 79).

Данія: Шмейхель; Крістенсен (Андерсен 81), Кьєр, Вестергор; Стрюгер-Ларсен (Васс 71), Хейбьорг, Ділейні (Йенсен 81), Меле; Брейтвейт, Дольберг (Поульсен 59), Дамсгор (Нергор 60).