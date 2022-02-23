Про це повідомляють #Букви.
Анонс матчу Грузія-Росія не був продубльований ані грузинською мовою, ані російською. Тож обурена Федерація регбі Росії (ФРР) поскаржилася до Європейської федерації регбі (Rugby Europe) з вимогою видалити допис.
“Нам відповіли, що такі публікації є неприпустимими, що це порушення регламенту. Rugby Europe просили грузинську сторону видалити цю афішу”, – заявив представник РФ Антон Халізов.
Згодом Союзу регбі Грузії все ж довелося через тиск прибрати допис українською мовою та замінити його. Сам матч має відбутися 27 лютого на стадіоні “Динамо Арена” у Тбілісі.
- Нагадаємо, відомі грузинські митці, спортсмени, політики, громадські активісти, бізнесмени записали відеоролик, у якому висловили підтримку Україні та українцям на тлі загрози вторгнення Росії.
- Відомий російський журналіст та блогер Юрій Дудь став одним із перших діячів культури своєї країни, хто критично висловився щодо дій російської влади стосовно України та висловив підтримку нашій державі. Ці слова він залишив у пості на своїй особистій сторінці в Instagram.