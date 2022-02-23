Союз регбі Грузії анонсував у соцмережах майбутній поєдинок між збірними Грузії та Росії на чемпіонаті Європи українською мовою. Росіяни почали вимагати терміново видалити допис.

Про це повідомляють #Букви.

Анонс матчу Грузія-Росія не був продубльований ані грузинською мовою, ані російською. Тож обурена Федерація регбі Росії (ФРР) поскаржилася до Європейської федерації регбі (Rugby Europe) з вимогою видалити допис.

“Нам відповіли, що такі публікації є неприпустимими, що це порушення регламенту. Rugby Europe просили грузинську сторону видалити цю афішу”, – заявив представник РФ Антон Халізов.

Згодом Союзу регбі Грузії все ж довелося через тиск прибрати допис українською мовою та замінити його. Сам матч має відбутися 27 лютого на стадіоні “Динамо Арена” у Тбілісі.