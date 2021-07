Про це повідомляє видання “Чемпіон”.

На старті зустрічі Шоу відкрив рахунок, забивши найшвидший гол в історії фіналів турніру. А у середині другого тайму матчу Бонуччі зрівняв рахунок. Основний час поєдинку закінчився з рахунком 1:1.

Додаткові екстратайми не принесли забитих голів. То ж переможець турніру визначився у серії післяматчевих пенальті.

