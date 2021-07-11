У фіналі Чемпіонату Європи з футболу перемогла збірна Італії, яка в серії пенальті здолала команду Англії з рахунком.

Про це повідомляє видання “Чемпіон”.

На старті зустрічі Шоу відкрив рахунок, забивши найшвидший гол в історії фіналів турніру. А у середині другого тайму матчу Бонуччі зрівняв рахунок. Основний час поєдинку закінчився з рахунком 1:1.

⏰ FULL TIME ⏰ 😱 Extra time coming up! 🇮🇹 Bonucci bundles home Azzurri equaliser

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Shaw half-volley gives England early lead 🤔 Who’ll win it?#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021

Додаткові екстратайми не принесли забитих голів. То ж переможець турніру визначився у серії післяматчевих пенальті.

⏰ HALF-TIME IN EXTRA TIME ⏰ 🇮🇹🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Nothing to separate Italy and England at Wembley… 🤔 What will happen in the second half?#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021

Перемогу здобула збірна Італії – 3:2.

⏰ RESULT ⏰ 🇮🇹 Italy are the champions of Europe! 👏

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England suffer final defeat at Wembley Stadium 🤔 Who impressed you most? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021

Раніше Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) покарала Футбольну асоціацію Англії (FA) за підсумками півфінального матчу чемпіонату Європи проти Данії (Євро-2020).