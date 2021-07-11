Про це повідомляє видання “Чемпіон”.

На старті зустрічі Шоу відкрив рахунок, забивши найшвидший гол в історії фіналів турніру. А у середині другого тайму матчу Бонуччі зрівняв рахунок. Основний час поєдинку закінчився з рахунком 1:1.

Додаткові екстратайми не принесли забитих голів. То ж переможець турніру визначився у серії післяматчевих пенальті.

Перемогу здобула збірна Італії – 3:2.

Раніше Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) покарала Футбольну асоціацію Англії (FA) за підсумками півфінального матчу чемпіонату Європи проти Данії (Євро-2020).

  • У суботу, 3 липня, національна збірна України поступилася команді Англії і припинила боротьбу на чемпіонаті Європи з футболу (“Євро-2020”).
  • 3 липня футбольна збірна Данії обіграла команду Чехії й вийшла в півфінал чемпіонату Європи з футболу (“Євро-2020”) – вперше з 1992 року.