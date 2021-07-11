Про це повідомляє видання “Чемпіон”.
На старті зустрічі Шоу відкрив рахунок, забивши найшвидший гол в історії фіналів турніру. А у середині другого тайму матчу Бонуччі зрівняв рахунок. Основний час поєдинку закінчився з рахунком 1:1.
⏰ FULL TIME ⏰
😱 Extra time coming up!
🇮🇹 Bonucci bundles home Azzurri equaliser
🏴 Shaw half-volley gives England early lead
🤔 Who’ll win it?#EURO2020
— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021
Додаткові екстратайми не принесли забитих голів. То ж переможець турніру визначився у серії післяматчевих пенальті.
⏰ HALF-TIME IN EXTRA TIME ⏰
🇮🇹🆚🏴 Nothing to separate Italy and England at Wembley…
🤔 What will happen in the second half?#EURO2020
— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021
Перемогу здобула збірна Італії – 3:2.
🇮🇹 Donnarumma = national hero!#EURO2020 https://t.co/a2e0vBWkPz pic.twitter.com/gG0WJyf5qc
— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021
⏰ RESULT ⏰
🇮🇹 Italy are the champions of Europe! 👏
🏴 England suffer final defeat at Wembley Stadium
🤔 Who impressed you most? #EURO2020
— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021
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- У суботу, 3 липня, національна збірна України поступилася команді Англії і припинила боротьбу на чемпіонаті Європи з футболу (“Євро-2020”).
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