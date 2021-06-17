У матчі другого туру групи С чемпіонату Європи з футболу збірна Україна у Бухаресті обіграла Північну Македонію.

Про це повідомляє видання Сhampion.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь українців.

Українці відкрили рахунок на 29-й хвилині матчу, коли Андрій Ярмоленко замкнув передачу з кутового на дальній стійці.

Через 4 хвилини рахунок подвоїв Роман Яремчук, який впевнено реалізував вихід сам на сам.

Північна Македонія відквитала один м’яч на початку другої половини гри – Бущан відбив одинадцятиметровий, однак Аліовскі був першим на добиванні.

Чемпіонат Європи-2020 з футболу

Група С

2 тур, 17 червня

Україна – Північна Македонія 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 29 Ярмоленко, 2:0 – 34 Яремчук, 2:1 – 57 Аліоскі