Про це поінформували в Українській асоціації футболу.

Зустріч на НСК “Олімпійський” у Києві завершилася з рахунком 1:2 на користь німецької збірної. Варто відзначити, що це був перший матч на НСК за час епідемії коронавірусу, який пройшов за участю уболівальників.

Підопічні Андрія Шевченка активно почали гру, але відкрили рахунок гості. Так, перший гол на 20 хвилині після вдало розіграної комбінації забив Маттіас Гінтер.

Німці надалі завдали низку небезпечних ударів, але не зуміли забити ще один м’яч до перерви.

Збільшив перевагу збірної Німеччини Леон Горецка на 49 хвилині. Голкіпер збірної України Георгій Бущан здійснив невдалу спробу спіймати м’яч і втратив його. В результаті Горецка добив м’яч у сітку воріт.

OH NO Ukraine 🇺🇦. Goretzka with an absolute gift. Germany 🇩🇪 up 2-0 pic.twitter.com/4sYD6NJhsk — We Global Football (@We_Global) October 10, 2020

Збірна України активізувалась ближче до кінця зустрічі. За 15 хвилин до завершення основного часу Ніклас Зюле збив Романа Яремчука в штрафній, і українці отримали шанс скоротити розрив. Руслан Малиновський з пенальті забив гол у ворота суперника на 77-й хвилині.

🇺🇦1-2🇩🇪 Ruslan Malinovskyi anota de penal para acercar a los dirigidos por Andriy Shevchenko. Se aprieta el partido sobre los últimos minutos, Alemania necesita ganar para mantener credibilidad. pic.twitter.com/Z9OQG0DvBM — Hiloteca Deportiva (@HilotecaDepor) October 10, 2020

Однак зрівняти рахунок збірна України вже не змогла.

Відтак, збірна Німеччини розташувалася на другій сходинці таблиці групи А4, випередивши Україну, яка опустилися на третє місце.

У квартеті лідирує Іспанія, яка сьогодні в паралельному матчі з рахунком 1:0 перемогла Швейцарію.

Наступний свій матч збірна України проведе 13 жовтня – вдома проти Іспанії.