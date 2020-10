Про це поінформували в Українській асоціації футболу.

Зустріч на НСК “Олімпійський” у Києві завершилася з рахунком 1:2 на користь німецької збірної. Варто відзначити, що це був перший матч на НСК за час епідемії коронавірусу, який пройшов за участю уболівальників.

Підопічні Андрія Шевченка активно почали гру, але відкрили рахунок гості. Так, перший гол на 20 хвилині після вдало розіграної комбінації забив Маттіас Гінтер.

Німці надалі завдали низку небезпечних ударів, але не зуміли забити ще один м’яч до перерви.

Збільшив перевагу збірної Німеччини Леон Горецка на 49 хвилині. Голкіпер збірної України Георгій Бущан здійснив невдалу спробу спіймати м’яч і втратив його. В результаті Горецка добив м’яч у сітку воріт.

OH NO Ukraine 🇺🇦. Goretzka with an absolute gift. Germany 🇩🇪 up 2-0

pic.twitter.com/4sYD6NJhsk

— We Global Football (@We_Global) October 10, 2020