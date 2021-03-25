Збірна України в стартовому матчі відбору на Чемпіонат світу з футболу 2022 року зіграла внічию із Францією.

Про це поінформували в Українській асоціації футболу.

Матч проходив напередодні увечері у Сен-Дені (передмісті Парижа) на стадіоні “Стад де Франс”.

Поєдинок закінчився із рахунком 1:1.

Першого удару в поєдинку завдали українці. На 3-й хвилині Олександр Зінченко здійснив перехоплення в центрі, пройшов із м’ячем, але пробив ворота суперника трохи вище поперечини.

Спершу команди грали на рівних, однак вже після 10 хвилини матчу ініціативу перехопили французи. На 19 хвилині гол у ворота українців забив Антуан Грізман.

Після цього збірна України продовжувала грати переважно у захисті. На перерву команди пішли з мінімальною перевагою французів.

Після перерви українська збірна почала грати агресивніше, і на 57-й хвилині зрівняла рахунок.

Олександр Караваєв відпасував м’яч на Сергія Сидорчука. Після удару останнього м’яч зрикошетив від ноги Кімпембе і закотився у порожній кут воріт збірної Франції – 1:1.

В подальшому, попри спроби французів вирвати перемогу, грамотна гра у захисті допомогла збірній України залишити рахунок у матчі незмінним.

Варто зазначити, що збірна Франції є чинним чемпіоном світу з футболу.

Вчорашня зустріч стала 11-ю в історії протистоянь збірних України та Франції. Шість разів до цього українці поступалися, тричі ігри закінчувалися внічию, і лише одного разу взяли гору.

За підсумками вчорашнього матчу Україна отримала своє перше очко у відборі. Тепер команда готуватиметься до матчу зі збірною Фінляндії 28 березня.

ЧС-2022. Європейська кваліфікація. Група D

Франція — Україна — 1:1

Голи: Грізманн (19) — Кімпембе (57, автогол).

Франція: Льоріс, Павар, Варан, Кімпембе, Ернандес, Канте, Рабьє, Коман (Дембеле, 63), Грізманн, Мбаппе (Марсьяль, 77), Жіру (Погба, 63).

Тренер: Дідьє Дешам.

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук (Коваленко, 79), Маліновський, Зінченко (к), Шапаренко (Зубков, 86), Яремчук (Мораес, 72).

Тренер: Андрій Шевченко.

Арбітр: Тобіас Штілер (Німеччина).

Попереджений: Павар (30).