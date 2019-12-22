Про це повідомила прес-служба Міністерства молоді та спорту України.

Зокрема, дев’ять нагород – три “золота”, три “срібна”, три “бронзи” – вибороли українські лижники. У завершальний день програми лижних перегонів у командному спринті вільним стилем (3х1.140) у Володимир Пишняк та Анастасія Лаврик взяли “срібло”.

Зазначається, що четверту золоту нагороду принесли шахістки у командних змаганнях.

ДОВІДКА. Дефлімпіада – спортивні змагання людей з порушеннями слуху. Ігри проводяться кожні чотири роки, починаючи з 1924 року (за винятком часів Другої світової війни). Дефлімпійські ігри є найбільшим світовим спортивним форумом поряд з Олімпійськими, Паралімпійськими і Спеціальними Олімпійськими іграми.