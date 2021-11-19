Рейтинг збірних розміщено на офіційному сайті FIFA.
Збірна України з футболу після перемоги над Боснією та Герцоговиною (0:2) у завершальному матчі групового етапу відбору до ЧС – 2022 покращила свою позицію у загальному рейтингу національних збірних.
В оновленому списку найкращих команд українці опинилися на 25 місці.
Трійка лідерів залишилася незмінною. Все ще очолює рейтинг Бельгія, за якою розмістилася Бразилія, а на 3 місці перебувають чинні чемпіони світу — французи. Чемпіон Європи, збірна Італії, втратила 4 місце пропустивши вперед Англію та Аргентину.
Нагадаємо, після перемоги над боснійцями наша збірна зуміла отримати путівку до плей-офф на ЧС – 2022.
З ким українці зіграють за місце на чемпіонаті світу буде визначено на жеребкуванні, яке відбудеться 26 листопада. Суперниками синьо-жовтих може стати Португалія, Італія, Швеція, Шотландія або Уельс.
- Напередодні в.о. тренера збірної Олександр Петраков офіційно став головним тренером збірної України з футболу після виходу до плей-офф.