В оновленому рейтингу найкращих національних збірних світу українці зуміли піднятися на одну сходинку, випередивши Японію, Польщу та Марокко.

Рейтинг збірних розміщено на офіційному сайті FIFA.

Збірна України з футболу після перемоги над Боснією та Герцоговиною (0:2) у завершальному матчі групового етапу відбору до ЧС – 2022 покращила свою позицію у загальному рейтингу національних збірних.

В оновленому списку найкращих команд українці опинилися на 25 місці.

Трійка лідерів залишилася незмінною. Все ще очолює рейтинг Бельгія, за якою розмістилася Бразилія, а на 3 місці перебувають чинні чемпіони світу — французи. Чемпіон Європи, збірна Італії, втратила 4 місце пропустивши вперед Англію та Аргентину.

Нагадаємо, після перемоги над боснійцями наша збірна зуміла отримати путівку до плей-офф на ЧС – 2022.

З ким українці зіграють за місце на чемпіонаті світу буде визначено на жеребкуванні, яке відбудеться 26 листопада. Суперниками синьо-жовтих може стати Португалія, Італія, Швеція, Шотландія або Уельс.