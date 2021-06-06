Українська національна збірна виступатиме на Євро-2020 в новій формі. На ній буде напис "Слава Україні!" та обрис мапи нашої держави.

Про це у Facebook повідомив президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

Головними елементами форми став контур території України попереду. Позаду над прізвищами гравців нанесено напис “Слава Україні!”, а на звороті – “Героям слава!”.

“Національна збірна Україна виступатиме на Євро-2020 в новій – особливій формі. Головним її атрибутом стане оберіг і символ, дорогий серцю кожного українця. Це найцінніший для всіх нас обрис нашої країни. Єдиної і неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, моїм рідним Дніпром, Львовом, Одесою і усіма містами і селами, де головною мелодією з дитинства є мелодія національного гімну. Де на “Слава Україні!” відповідають гаслом “Героям слава!” і яке тепер також буде на формі та надихатиме наших футболістів на нові перемоги”, – написав Андрій Павелко.

Форма виконана у трьох варіантах – жовтому, синьому та білому.

Збірна України на Євро-2020 стартує 13 червня матчем проти Нідерландів в Амстердамі. Після цього будуть два матчі в Бухаресті – 17 червня проти Північної Македонії, а 21 червня – проти Австрії.

Фінал чемпіонату Європи з футболу запланований на 11 липня в Лондоні.