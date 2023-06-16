Збірна України обіграла команду Північної Македонії в матчі 3-го туру відбору на Євро-2024 з рахунком 2:3.

Джерело: Українська асоціація футболу

Хоч після першого тайму українська команда програвала з рахунком 0:2, все ж таки матч закінчився з рахунком 3:2 і Україна перемогла.

Варто зазначити, що матч проти Північної Македонії став першою офіційною грою Сергія Реброва на посаді головного тренера збірної України.

“Неймовірна вольова перемога синьо-жовтих і перша перемога Сергія Реброва на чолі команди!” – повідомили в асоціації футболу.

Після матчу з Північною Македонією збірна України 19 червня у четвертому турі відбору на Євро-2024 у словацькій Трнаві прийматиме команду Мальти.