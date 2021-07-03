У суботу, 3 липня, національна збірна України поступилася команді Англії і припинила боротьбу на чемпіонаті Європи з футболу ("Євро-2020").

Про це повідомляють #Букви.

Матч завершився із рахунком 4:0 на користь збірної Англії.

Поєдинок проходив у Римі (Італія) на стадіоні “Олімпіко”.

Під час чвертьфінального матчу Україна – Англія працювала німецька бригада арбітрів на чолі із Феліксом Брихом.

Варто зазначити, що участь у чвертьфіналі стала найвищим досягненням збірної України на чемпіонатах Європи. До матчу команда Андрія Шевченка підійшла з кадровими втратами. Додому завчасно вирушив травмований Артем Бєсєдін. До офіційної заявки на гру з тих футболістів збірної України, що зараз перебувають у Римі, не потрапив Руслан Маліновський.

Збірна Англії забила свій перший гол на четвертій хвилині матчу. Англійців уперед вивів Гаррі Кейн.

Після цього протягом усього першого тайму збірна України вдало оборонялася і робила не одну спробу зрівняти рахунок, проте гол забити не вдалося. Загалом гра здебільшого проходила в центрі поля, і коли британці володіли м’ячем, відібрати його українцям було досить складно.

Відтак, українці після першого тайму мінімально поступалися команді Англії з рахунком 0:1.

У другому таймі Гаррі Магуайр подвоїв перевагу англійців на 46-й хвилині після подачі зі штрафного. На 50-й хвилині гол у ворота збірної України реалізував Гаррі Кейн, оформивши дубль.

А на 63-й хвилині четвертий гол реалізував Джордан Хендерсон.

Навіть за рахунку 0:4 українці до останнього намагалися знайти шанси забити м’яч у ворота суперника.

Відтак, збірна Англії 7 липня в півфіналі на лондонському стадіоні “Вемблі” зустрінеться із командою Данії. Данці сьогодні обіграли збірну Чехії із рахунком 2:1.

Фінал чемпіонату Європи пройде 11 липня на стадіон “Вемблі” в Лондоні.

Євро-2020. 1/4 фіналу

Україна — Англія 0:4

Голи: Кейн (4, 50), Магуайр (46), Хендерсон (63).

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Кривцов (Циганков, 35), Матвієнко, Миколенко, Сидорчук (Макаренко, 64), Зінченко, Шапаренко, Ярмоленко (к), Яремчук. Запасні: Пятов, Трубін, Соболь, Судаков, Степаненко, Марлос, Безус, Зубков, Тимчик, Довбик.

Англія: Пікфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу (Тріпп’єр, 65), Райс (Хендерсон, 57), Філліпс (Беллінгем, 65), Маунт, Санчо, Стерлінг (Рашфорд, 65), Кейн (к) (Калверт-Льюїн, 73). Запасні: Рамздейл, Джонстон, Гріліш, Мінгз, Коуді, Фоден, Чілуелл.