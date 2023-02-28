Про це йдеться у повідомленні пресслужби УАФ.

Новим в. о. очільника футбольної збірної України став Руслан Ротань. Кандидатура Ротаня була запропонована Комітетом національних збірних та затверджена виконкомом УАФ.

Зазначається, що угода з Ротанем – який також є головним тренером молодіжної збірної України з футболу – буде чинною до того часу, поки збірну не очолить Сергій Ребров, перемовини з яким тривають.

Виконком УАФ погодився з пропозицією Комітету національних збірних команд УАФ провести перемовини із Сергієм Ребровим стосовно призначення його головним тренером національної збірної України з укладенням контракту строком до 30 липня 2024 року з можливістю пролонгації за взаємною згодою до 30 липня 2026 року.

ДОВІДКА: Руслан Ротань народився 29 жовтня 1981 року у місті Полтава. Є заслуженим майстром спорту.

За свою футбольну кар’єру зіграв у таких клубах як “Дніпро”, “Динамо” (Київ) та “Славія” (Прага, Чехія).

Також був гравцем національної збірної України. У футболці синьо-жовтих зіграв 100 матчів та відзначився 8 голами.

Серед його досягнень:

Фіналіст Ліги Європи (2015).

Чемпіон України (2007).

Володар Кубка України (2006, 2007).

Володар Суперкубка України (2006, 2007).

Чвертьфіналіст чемпіонату світу (2006).

Після завершення кар’єри гравця розпочав тренерську діяльність. З 2018 року – асистент головного тренера “Олімпік” (Донецьк). Вже у грудні 2018 очолив молодіжну збірну України. З грудня 2022 року паралельно є головним тренером ФК “Олександрія”. З 27 лютого 2023 року також став в. о. головного тренера національної збірної.