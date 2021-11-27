Про це повідомила Федерація тенісу України у своєму профілі в Facebook.
Команди змагаються у стикових поєдинках за вихід до Світової групи турніру.
Сергій Стаховський та Денис Молчанов грали проти норвежців Каспера Рууда й Віктора Дурасовича, і обіграли фаворитів у двох сетах із рахунком 7:6 (7:4), 6:3.
Саме цей український дует приніс збірній перше очко, залишивши команду у боротьбі.
Це був третій поєдинок збірної у стикових поєдинках.
Перші два відбулися в п’ятницю, але українська збірна програла: Іллю Марченка розгромив Віктор Дурасович (3:6, 0:6), а Віталій Сачко поступився першій ракетці Норвегії та восьмому номеру світового рейтингу – Касперу Рууду (3:6, 2:6).
- Нагадаємо, українська спортсменка Еліна Світоліна повернулася на п’яте місце в рейтингу WTA. Першою ракеткою світу й далі залишається Ешлі Барті з Австралії. Другою і третьою, відповідно, – Аріна Соболенко з Білорусі та Наомі Осака з Японії.
- До слова, у 2019 році наша тенісистка Катерина Бондаренко виграла турнір WTA у Ташкенті.