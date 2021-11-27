Чоловіча збірна України з тенісу здобула першу перемогу над збірною Норвегії в матчі Кубка Девіса.

Про це повідомила Федерація тенісу України у своєму профілі в Facebook.

Команди змагаються у стикових поєдинках за вихід до Світової групи турніру.

Сергій Стаховський та Денис Молчанов грали проти норвежців Каспера Рууда й Віктора Дурасовича, і обіграли фаворитів у двох сетах із рахунком 7:6 (7:4), 6:3.

Саме цей український дует приніс збірній перше очко, залишивши команду у боротьбі.

Це був третій поєдинок збірної у стикових поєдинках.

Перші два відбулися в п’ятницю, але українська збірна програла: Іллю Марченка розгромив Віктор Дурасович (3:6, 0:6), а Віталій Сачко поступився першій ракетці Норвегії та восьмому номеру світового рейтингу – Касперу Рууду (3:6, 2:6).