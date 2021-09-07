Про це повідомляють #Букви.
Раніше цього місяця збірна Україна зіграла проти збірних Казахстану і Франції в рамках відбору на чемпіонат світу 2022 року. Обидва закінчилися з рівним рахунком — 2:2 та 1:1.
На черзі — товариський матч з національною командою Чехії.
Коли: о 21:45 за київським часом.
Де: “Дусан Арена”, Пльзень.
Головний арбітр: Філіп Глова, Словаччина.
Трансляцію вестимуть телеканали “Україна” та “Футбол 1” (початок трансляції о 21:35).
Нагадаємо, обидві збірні на “Євро-2020” дійшли до 1/4 фіналу. Україна цього року дісталася чвертьфіналу вперше з часів відновлення Незалежності.
Чехія та Україна зустрічалися 4 рази. У поєдинках Ліги націй Україна двічі здобувала перемогу (2:1 та 1:0). У двох товариських матчах була нічия (0:0) та одна впевнена перемога Чехії (4:0).
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