У середу, 8 вересня, на "Дусан Арені" в чеському місті Пльзень відбудеться товариський матч між національними збірними Чехії та України.

Про це повідомляють #Букви.

Раніше цього місяця збірна Україна зіграла проти збірних Казахстану і Франції в рамках відбору на чемпіонат світу 2022 року. Обидва закінчилися з рівним рахунком — 2:2 та 1:1.

На черзі — товариський матч з національною командою Чехії.

Коли: о 21:45 за київським часом.

Де: “Дусан Арена”, Пльзень.

Головний арбітр: Філіп Глова, Словаччина.

Трансляцію вестимуть телеканали “Україна” та “Футбол 1” (початок трансляції о 21:35).

Нагадаємо, обидві збірні на “Євро-2020” дійшли до 1/4 фіналу. Україна цього року дісталася чвертьфіналу вперше з часів відновлення Незалежності.

Чехія та Україна зустрічалися 4 рази. У поєдинках Ліги націй Україна двічі здобувала перемогу (2:1 та 1:0). У двох товариських матчах була нічия (0:0) та одна впевнена перемога Чехії (4:0).