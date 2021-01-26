Російську збірну з лижних перегонів дискваліфікували на Кубку світу через те, що лижник Олександр Большунов вдарив та збив суперника.

#Букви розповідають про інцидент в деталях.

Що сталося?

Скандал мав місце під час чоловічої естафети на етапі Кубку світу з лижних гонок у Лахті (Фінляндія) 24 січня.

Перемогу здобув норвезький спортсмен Сімен Крюгер. За друге та третє місце боролися фінський лижник Йоні Мякі та росіянин Олександр Большунов.

Большунов йшов третім і на фінішній прямій спробував обігнати Мякі. Але той почав маневрувати й притиснувся до узбіччя траси, перегородивши дорогу росіянину.

РФ переконує, що фін подрізав їхнього спортсмена, порушивши правила. Утім російський спортсмен не чекав на рішення суддів щодо цього та вчинив своєрідний самосуд. Спершу (ще на трасі) він замахнувся на суперника палицею. Коли Мякі фінішував та святкував отримання срібла, Большунов врізався в нього ззаду, збивши його з ніг.

Цей момент можна побачити на цих відео з різних ракурсів:

Фін не відповів на агресивну поведінку росіянина, але згодом місцеві ЗМІ написали, що “двоє громадян” звернулися до поліції з заявою і там тепер перевіряють обставини нападу.

Згодом Мякі сказав в інтерв’ю ЗМІ, що не очікував таких дій від Большунова.

“Я робив все правильно і вибрав оптимальну траєкторію. Думаю, це було непрофесійно з його боку. Він не вибачився”, — сказав Мякі.

Наслідки

За такі агресивні дії Большунова дискваліфікували, як і російську збірну, яку він представляв. Про це повідомили у Міжнародній федерації лижних видів спорту (FIS).

Загалом від РФ брали участь дві збірних. Друга посіла в цьому ж змаганні третє місце. Дискваліфікація стосувалася лише зазначеної естафети — можливості брати участь в інших змаганнях Большунова не позбавили.

Рейс-директор FIS з лижних гонок П’єр Міньєрі заявив, що фінський спортсмен все зробив все правильно. Міньєрі зазначив, що Большунов мав змогу обігнати суперника, але не зміг, і провини Мякі в цьому немає.

Що стосується ударів та збиття — представник FIS рішуче засудив таку поведінку Большунова.

“Це не те, що ми хочемо бачити від спортсменів. Така поведінка є неприйнятною. Тому і було прийнято рішення про покарання. Дискваліфікація Большунова поширюється тільки на сьогодні (24 січня — ред.). Якби завтра були гонки, він би міг брати участь”, — сказав Міньєри.

Вибачення

Після того, як Большунова було дискваліфіковано, а новина про його неспортивну поведінку розлетілася по ЗМІ країн світу, лижник вирішив вибачитися.

25 січня Асоціації лижного спорту Росії опублікувала заяву від його імені, яку також продублювала на своєму сайті FIS.

“Ворожість не є частиною духу російської команди, і ми високо цінуємо чесну гру у всіх аспектах. Тому Олександр Большунов вибачився перед Йоні Мякі, і офіційний лист з вибаченнями було направлено Гірськолижній асоціація Фінляндії”, — йдеться у повідомленні.