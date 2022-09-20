Про це повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Жеребкування заплановане на другу неділю жовтня. Сам чемпіонат з футболу заплановано на літо 2023 року. Він пройде на десяти аренах Німеччини.

“Росіянам немає до чого готуватися. Як і вимагав, РФ не буде 9 жовтня у німецькому Франкфурті. І щонайменше до 2024 року їм таки не світять офіційні міжнародні футбольні змагання! Євро-2024 пройде без країни-агресора!” – написав Павелко.

Раніше російську футбольну збірну вилучили з учасників плей-офф чемпіонату світу у 2022 році. FIFA оголосила про таке рішення майже на початку широкомасштабного російського вторгнення.