Про це у Facebook заявила голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо роботи “Укрзалізниці”, депутатка Юлія Гришина.
За її словами, 8 млрд грн на рік – це 666 млн грн на місяць.
“Це 21 млн грн в день і майже 1 млн грн в годину. Поки я пишу цей пост, хтось в кишеню вже кладе наш з вами мільйон гривень”, – зазначила депутатка.
Вона вважає, що зараз треба боротися з поточними злочинами.
“Корупція на залізниці йде онлайн, тому протидія має бути дзеркальною. Завдання правоохоронців присікти не злочин, а запобігти повтору схем. Вони одні й ті самі впродовж багатьох років. Крадії не надто напружуються у креативі”, – написала Юлія Гришина.
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