Збитки "Укрзалізниці" від корупції на закупівлях детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) оцінили у 8 млрд грн. І це лише за останній рік.

Про це у Facebook заявила голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо роботи “Укрзалізниці”, депутатка Юлія Гришина.

За її словами, 8 млрд грн на рік – це 666 млн грн на місяць.

“Це 21 млн грн в день і майже 1 млн грн в годину. Поки я пишу цей пост, хтось в кишеню вже кладе наш з вами мільйон гривень”, – зазначила депутатка.

Вона вважає, що зараз треба боротися з поточними злочинами.

“Корупція на залізниці йде онлайн, тому протидія має бути дзеркальною. Завдання правоохоронців присікти не злочин, а запобігти повтору схем. Вони одні й ті самі впродовж багатьох років. Крадії не надто напружуються у креативі”, – написала Юлія Гришина.