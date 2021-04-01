Про це повідомляє Reuters.
“Буде підрахована сума пошкоджень і втрат, а також кількість витрачених земснарядів. Оцінки, дай Бог, дійдуть до мільярда доларів і трохи більше, це право країни”, – сказав він.
Нагадаємо, 23 березня великий контейнеровоз “Ever Given” під прапором Панами сів на мілину і заблокував рух у Суецькому каналі в Єгипті. Через спроби витіснити контейнеровоз рух в Суецькому каналі було призупинено.
Згодом стало відомо, що необхідно прибрати до 20 тисяч кубічних метрів піску, щоб звільнити “Ever Given”.
У неділю до Суецького каналу вирушили два додаткових буксира, щоб допомогти звільнити контейнеровоз. 29 березня “Ever Given” частково зняли з мілини в Суецькому каналі.
Тоді адміністрація Суецького каналу (SCA) заявила, що аварійна ситуація із контейнеровозом призводила до $14-15 млн збитків щодня.
- 30 березня рух Суецьким каналом було відновлено.