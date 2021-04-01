Глава Управління Суецьким каналом Усама Рабі заявив, що збиток від майже тижневого блокування каналу може перевищити один мільярд доларів.

Про це повідомляє Reuters.

“Буде підрахована сума пошкоджень і втрат, а також кількість витрачених земснарядів. Оцінки, дай Бог, дійдуть до мільярда доларів і трохи більше, це право країни”, – сказав він.

Нагадаємо, 23 березня великий контейнеровоз “Ever Given” під прапором Панами сів на мілину і заблокував рух у Суецькому каналі в Єгипті. Через спроби витіснити контейнеровоз рух в Суецькому каналі було призупинено.

Згодом стало відомо, що необхідно прибрати до 20 тисяч кубічних метрів піску, щоб звільнити “Ever Given”.

У неділю до Суецького каналу вирушили два додаткових буксира, щоб допомогти звільнити контейнеровоз. 29 березня “Ever Given” частково зняли з мілини в Суецькому каналі.

Тоді адміністрація Суецького каналу (SCA) заявила, що аварійна ситуація із контейнеровозом призводила до $14-15 млн збитків щодня.