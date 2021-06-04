Іранська делегація наприкінці перемовин з Україною щодо рейсу PS752 повідомила про свою готовність до виплати компенсацій родинам загиблих у катастрофі українців в розмірі 150 тисяч доларів.

Про це повідомили в посольстві Ірану в Україні.

Впродовж останніх двох днів тривав третій раунд перемовин між Україною та Іраном щодо збиття рейсу пасажирського літака Міжнародних авіаліній України.

Обговорювали, як зазначається, широкий спектр питань, що стосувалися кримінальних проваджень, технічні питання тощо. Обговорювали й остаточний звіт Ірану щодо катастрофи.

Україна підтвердила юрисдикцію правоохоронних та судових органів Ірану в розслідуванні цієї справи. Також українська сторона заявила про готовність до наступного раунду перемовин. Але іранська сторона погодилася з умовою, що відповідатиме лише на ті з питань, що залишилися, і які не повторюватимуться.

Серед іншого було розв’язано питання щодо виплати компенсацій. Іран отримав позови родичів 103 загиблих, частина з них — іноземні громадяни. Країна готова забезпечити виплату компенсацій родинам загиблих українців.

“Іранська делегація повідомила про свою готовність до виплати компенсацій українським родинам загиблих у катастрофі в розмірі 150 тисяч доларів згідно з Постановою Уряду ІР Іран, та звернулася до української делегації з проханням довести цю інформацію до відома родичів загиблих українців”, — зазначив іранський посол Манучехр Мораді.

В МЗС України, коментуючи це, зазначили, що виплата компенсацій — важливий елемент досягнення справедливості щодо жертв трагедії та їхніх родин, але найголовніше — притягнення до відповідальності винних.

“Безумовно, питання виплати компенсацій – важливий елемент цього процесу. Водночас йому мають передувати встановлення всіх обставин збиття Іраном літака та притягнення винних до відповідальності. Лише після цього можна говорити про розмір грошових виплат”, — зазначив речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі #Буквам.

Збиття літака МАУ

8 січня 2020 року під Тегераном (Іран) був збитий ракетами український літак Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”.

На борту знаходилися 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих – 11 громадян України (серед них дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 – Канади, 10 – Швеції, чотири – Афганістану, по три – Німеччини і Великої Британії.

За підсумками перемовин Іран взяв на себе всю відповідальність за авіакатастрофу.

17 березня 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття українського літака.

У ньому зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як “ворожий об’єкт”. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував документ і звинуватив Іран у приховуванні істинних причин збиття українського літака.

В РНБО кажуть, що Україна схиляється до версії канадського суду, що атака на літак Міжнародних авіаліній України в Ірані була терактом.