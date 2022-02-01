Про це повідомляє пресслужба Американського центру космічних даних.

Як зазначають вчені, зафіксований сонячний спалах класу М1 здатний спричинити короткочасні збої у роботі радіозв’язку у полярних земних регіонах, а також порушувати функціонування супутників. І саме він став причиною викиду сонячної плазми, що рухається у бік Землі зі швидкістю 662 кілометри на секунду.

За прогнозами дослідників, 2 лютого викид спровокує магнітні бурі 2-го (помірного) рівня, які ослабнуть до 1-го вже наступного дня. Зазначимо, що небезпечність магнітної бурі вимірюється п’ятьма рівнями, де останній є екстремальним і може вивести з ладу електронні системи.

Також медичні фахівці рекомендують метеочутливим, літнім та людям з хронічними захворюваннями уникати у ці дні перенавантажень та дотримуватися чіткого розпорядку дня.