Фантастичний фільм "Ґодзілла проти Конга" від студій Warner Bros. і Legendary Ent., який вийшов у прокат минулої середи, вже встиг зібрати $48,5 млн у США.

Про це пише агентство Associated Press.

Тільки за перший вікенд, за остаточною оцінкою Warner Bros., фільм зібрав $32,2 мільйона. А з урахуванням ще двох днів її збори сягли $48,5 млн. Крім того, “Ґодзіллу проти Конга” також транслює стрімінговий сервіс HBO Max. Там, зокрема, заявили, що у “Ґодзілли проти Конга” аудиторія більше, ніж у будь-якого фільму або телешоу з моменту запуску сервісу у 2020 році.

У всьому світі фільм за вихідні зібрав $120,1 мільйона доларів, тож загальна сума за два тижні по всьому світу склала $285,4 мільйона. При цьому бюджет стрічки склав $160 мільйонів.

За словами керівника консалтингової компанії FranchiseRe Девіда А. Гросса, “Ґодзілла проти Конга” зібрав би близько $500 мільйонів у всьому світі, якби не пандемія.

В AP зазначають, що фільм привернув в основному молодих кіноглядачів. За даними студії, 72% були молодші 35 років. “Ґодзілла проти Конга”, який отримав в основному позитивні відгуки критиків, також отримав оцінку “A” від глядачів за даними дослідницької фірми CinemaScore.