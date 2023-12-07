Україна та США підписали меморандум про спільне виробництво озброєння та обмін технічними даними на Конференції оборонних індустрій.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умеров.

Як пояснили в Білому домі, представники Міноборони та Мінстратегпрому України підписали Заяву про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічними даними, які працюватимуть для задоволення нагальних оперативних потреб Збройних сил України. Зокрема, у сферах систем ППО, ремонтно-технічного забезпечення та виробництва критичних боєприпасів.

Умєров назвав діалог між українським та американським урядами та компаніями про локалізацію виробництва в Україні «відкритим та чесним».

Він зазначив, що на конференції обговорювалися актуальні потреби та спроможності країн, можливості для розвитку співробітництва, інвестицій та будівництва спільних підприємств.

«Спільно з міністром Камишіним визначили розвиток української оборонної індустрії одним з пріоритетів нашої роботи. Наступного року виділяємо безпрецедентний бюджет на розвиток оборонного виробництва», — пише Умєров.

Він додав, що українські зброя, техніка та технології мають зайняти нішу росіян на ринку озброєння. Для цього потрібна «потужна оборонна коаліція».