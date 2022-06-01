Генсек Інтерполу Юрген Шток висловив занепокоєння у зв’язку з можливим потраплянням зброї, яку отримує Україна, до рук злочинців у Європі та світі.

Про це повідомило британське видання the Guardian.

Зазначається, що, на думку генерального секретаря Інтерполу Юргена Штока, є ризик, що зброя, яку отримує Україна від міжнародних партнерів, потрапить до рук злочинців у Європейському союзі та за його межами.

Шток закликав країни, які підтримують Україну, почати вивчати бази даних із відстеженням зброї. За словами генсека Інтерполу, доступність зброї під час конфлікту призведе до її незаконного розповсюдження після його завершення.

Злочинні угрупування стануть сильнішими завдяки цій зброї, наголосив Шток.

“Злочинці вже зараз фокусуються на цьому”, – зауважив генсек Інтерполу.