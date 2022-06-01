Про це повідомило британське видання the Guardian.
Зазначається, що, на думку генерального секретаря Інтерполу Юргена Штока, є ризик, що зброя, яку отримує Україна від міжнародних партнерів, потрапить до рук злочинців у Європейському союзі та за його межами.
Шток закликав країни, які підтримують Україну, почати вивчати бази даних із відстеженням зброї. За словами генсека Інтерполу, доступність зброї під час конфлікту призведе до її незаконного розповсюдження після його завершення.
Злочинні угрупування стануть сильнішими завдяки цій зброї, наголосив Шток.
“Злочинці вже зараз фокусуються на цьому”, – зауважив генсек Інтерполу.
- Раніше Шмигаль повідомляв, що Україна та Польща планують створити спільне підприємство з виготовлення зброї.
- Також голова МОУ зазначив, що Україні бракує важкої зброї, щоби відкинути ворога.
- Зокрема, Джо Байден у статті повідомив, що США робитимуть в Україні та чого не будуть.