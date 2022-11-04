Участь Ірану у російсько-українській війні на боці РФ змінює розрахунок ризиків, оскільки зростають побоювання, що Іран може нарощувати свої можливості для удару по Ізраїлю.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Ізраїль, який не хотів надавати військову допомогу Україні для боротьби з російським повномасштабним вторгненням, пом’якшує свою позицію щодо цього питання. Причиною став Іран, який допомагає Росії озброєнням. В Єрусалимі побоюються, що таким чином Іран нарощує свої сили, аби завдати удару по Ізраїлю.

Переломний момент стався наприкінці минулого місяця, коли міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц відповів на довгоочікуваний дзвінок своєму українському колезі Олексію Резнікову. Ізраїль зобов’язався допомогти Україні розробити систему раннього попередження, подібну до тієї, яка сповіщає ізраїльтян про обстріл з боку Сектора Гази.

Ганц також погодився оцінити потреби України в системі протиповітряної оборони, хоча Ізраїль й відмовляється надати Україні засоби для збивання безпілотників і ракет.

“Це зброя, якій ми повинні бути готові протистояти — ми єдина країна в світі, яка знає, як це зробити. Україна може бути полігоном для наших контрзаходів”, — сказав Йоссі Купервассер, колишній високопосадовець ізраїльської військової розвідки.

У той час, як колишній прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху готовий повернутися до влади після перемоги на виборах 1 листопада, ізраїльський уряд на чолі з ним не матиме суттєвих відмінностей у пріоритетах безпеки від поточної адміністрації, сказав Купервассер.

Ще одна нова подія – Ізраїль почав ділитися своїми розвідданими, заявив президент України Володимир Зеленський 26 жовтня, вітаючи те, що він назвав “позитивною” тенденцією.

“Співпраця Ірану з Росією стала для нас великим зрушенням. Ми сподівалися, що Ізраїль вибере бути на правильному боці війни як демократична країна. Але врешті-решт це сталося тому, що у нас спільний ворог – Іран”, — сказав минулого тижня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у посольстві своєї країни в Тель-Авіві.

Прессекретарі Ганца та офісу прем’єр-міністра Ізраїлю відмовилися коментувати цю історію. Міністерство закордонних справ Росії та міністерство закордонних справ у Тегерані не відповіли на запити про коментарі.

Радник міністра оборони України Юрій Сак заявив, що Україні потрібна якнайшвидша допомога для протидії іранській зброї. За його словами, під час розмови з Ганцем Резніков запросив підтримку протиповітряної оборони.

Протягом останніх кількох тижнів Росія посилила свої напади на Україну після того, як зазнала низки невдач на полі бою, розв’язавши бліц, спрямований на виведення з ладу електроенергетики, опалення та іншої інфраструктури України напередодні зимових місяців. Українські чиновники кажуть, що пошкоджено 40% енергосистеми.

Покладаючись все більше на іранські безпілотники, витрачаючи власні запаси високоточних ракет, Росія намагається створити достатньо труднощів для населення, щоб переконати Київ йти на компроміс, кажуть українські посадовці.

Росія заперечує використання іранського обладнання, а Іран заперечує його постачання.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї був більш двозначним, визнавши у своїй промові минулого місяця, що світ стурбований тим, що Іран продає безпілотники та хвалиться тим, що їх вважають “небезпечними”.

Ізраїль не хотів активніше втручатися через побоювання, що антагонізм Москви може мати прямі наслідки для безпеки на Близькому Сході та для російських євреїв.

За оцінками, у Росії проживає близько мільйона євреїв, чия безпека також викликає занепокоєння, насамперед в умовах найгірших за останні роки відносин між Росією та Ізраїлем.

У липні російська влада стривожила Ізраїль, коли попросила московський суд ліквідувати місцеві представництва Єврейського агентства, яке допомагає євреям в еміграції, за начебто порушення російського законодавства.

Але масові удари по українських цілях іранськими безпілотниками та очікуване надання іранських балістичних ракет Росії змінили розрахунки Ізраїлю, де зростає занепокоєння, що український досвід може дозволити Ірану відточити свою здатність атакувати ізраїльські міста.

Ізраїль наразі надав Україні лише гуманітарну допомогу та оборонне обладнання, таке як шоломи та захисні жилети.

За словами колишніх і нинішніх ізраїльських посадовців, для системи раннього попередження, заснованої на ізраїльських розробках, необхідно було б використовувати її радіолокаційну технологію та програмне забезпечення. Для продажу таких технологій потрібен дозвіл на експорт, що є складним процесом, в якому беруть участь низка міністерств, зокрема міноборони.

Росія повідомила Ізраїлю, що помститься, якщо ізраїльські ракети протиповітряної оборони або інші засоби перехоплення потраплять в Україну, безпосередньо чи через треті країни, за словами двох людей, обізнаних з російською політикою.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв, нині високопосадовець служби безпеки, минулого місяця застеріг Ізраїль від постачання зброї Україні, заявивши, що такий крок буде “нерозважливим” і “зруйнує” зв’язки між Росією та Ізраїлем.

“Справжнє питання полягає в тому, як це зробити таким чином, щоб не спровокувати росіян”, — сказав в інтерв’ю Марк Дубовіц, генеральний директор вашингтонського Фонду захисту демократій, який лобіює посилення заходів протидії Ірану в Тель-Авіві.

Ізраїль міг би постачати протидронове та протиракетне обладнання іншим країнам, які допомагають Україні, своєю чергою дозволяючи цим третім країнам надавати Києву більше власних арсеналів, сказав Амір Авіві, колишній бригадний генерал ізраїльської армії.

“Наприклад, якщо ви продаєте його Німеччині, а потім Німеччина постачає інший комплект зброї, тоді це не ізраїльське озброєння, немає проблем”, — сказав він.

Іран, в основному, постачав Росії одноразові так звані дрони-камікадзе “Шахед-136”, які важко виявити, оскільки вони відносно малі та низько літають. Нещодавно оновлені комерційними системами GPS, вони можуть годинами літати, перш ніж завдати удару по цілі. Іран поставив 1000 таких БПЛА у серпні, за даними США, і загалом планує поставити 2400 БПЛА, заявили в Україні.

За даними США та їхніх союзників, безпілотні літальні апарати на основі іранської технології також використовувалися для атак на нафтові об’єкти Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів, а також у розвідувальній місії, яку ліванське ополчення Хезболла здійснило в липні над газовою платформою в Середземному морі. Ізраїль збив усі три безпілотники, які наближалися до бурової.

Україна перехоплює понад 70% безпілотників, але при груповому використанні збивати їх стає все важче. Вироблені за ціною 20 000 доларів кожна, на думку західних експертів з питань оборони, ракети ППО, які використовуються для їх перехоплення, часто коштують в рази дорожче. 17 жовтня іранський безпілотник врізався в чотириповерховий будинок у Києві, загинули п’ятеро людей.

Для Ізраїлю, попри те, що його так звана система “Залізний купол” має хороший досвід припинення ракетних атак малої дальності палестинських бойовиків і союзної з Іраном “Хезболли”, нова тактика масових безпілотників, яку використовує Іран, є безпрецедентним викликом, сказав Авіві , колишній генерал, який зараз очолює Ізраїльський форум оборони та безпеки, асоціацію колишніх і резервних співробітників сил безпеки.

“Уявіть собі 100 дронів-камікадзе, які перетинають ізраїльський кордон у напрямку порту Хайфа. Яка б у нас не була хорошою ППО, збила б 90 зі 100, аде все одно 10 влучить. Це велика загроза”, – сказав він.

Перехід війни в Україні на проксі-конкуренцію між іранськими та ізраїльськими можливостями розширює тіньовий конфлікт, який дві країни ведуть роками.

“Іранська зброя була ефективною на землі, тому що вона завдавала шкоди, і це також чудовий спосіб для Ірану продемонструвати, що він співпрацює з Росією та не є ізольованим”, — сказала Діна Есфандіарі, аналітик Міжнародної кризової групи в Брюсселі.

Тегеран погодився надіслати в Росію ракети класу “земля-земля”, і вже в листопаді ракети Fateh-110 і Zolfaghar, здатні вражати цілі на відстані від 300 до 700 кілометрів, можуть використовуватися проти України, заявив глава української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю The War Zone, опублікованому 28 жовтня.

Зростаюча залежність Росії від військового потенціалу Ірану в Україні також викликає занепокоєння Ізраїлю щодо того, що Тегеран у відповідь може звернутися за допомогою до Росії у своїй ядерній програмі. Ізраїль відкидає твердження Ірану про те, що ядерна програма призначена для мирних цілей, і заявляє, що зробить усі необхідні кроки, щоб не дати Ірану придбати бомбу.